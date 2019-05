Balotelli: "Messi fenomeno. E non paragonatelo più al 7 della Juve"

01/05/2019

E' più forte Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Mario Balotelli non ha nessun dubbio a proposito. E nel continuo paragone tra i due, Supermario sceglie la Pulce. "Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio non paragonatelo più al 7 della Juve", ha commentato sulle stories di Instagram dopo il 3-0 del Barcellona sul Liverpool nell'andata della semifinale di Champions con doppietta dell'argentino.