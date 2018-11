Champions, Mertens gioca per cancellare Cavani: Dries punta il trono europeo del Napoli

06/11/2018

Vederli assieme per ora è solo una suggestione. Vederli l'uno contro l'altro, stasera, un'ipotesi valida probabilmente solo a partita in corso. Ma la sfida tra Napoli e Psg, fondamentale per entrambe le squadre nel cammino verso gli ottavi di Champions, sarà comunque anche la sfida tra il bomber più prolifico del presente azzurro, Dries Mertens, e l'idolo indimenticato dei tifosi napoletani, Edinson Cavani con il belga sicuro titolare e l'uruguagio destinato invece a partire dalla panchina perché non ancora al meglio.



Ma perché sfida nella sfida? Semplice. Mertens ha sinora segnato 18 gol in Europa con la maglia del Napoli e chi c'è davanti a lui? Ovviamente Cavani che di reti nella sua esperienza azzurra ne ha messe a segno 19. Una in più soltanto, dunque, un piccolo scalino tra Dries e il trono europeo napoletano: un motivo in più per segnare, per strappare così un altro record al Matador.



Ma quella del san Paolo sarà una notte speciale anche per Carlo Ancelotti. Stasera, il tecnico azzurro raggiungerà il traguardo delle 200 partite europee, delle quali ben 164 in Champions League (competizione vinta tre volte, oltre alle due conquistate da giocatore), con otto squadre diverse. Ecco, per la precisione, il dettaglio delle presenze europee di Ancelotti

- 1996-1998 Parma 10 (2 Coppa Uefa, 8 Champions League)

- 1999-2001 Juventus 24 (10 Champions, 8 Coppa Uefa, 6 Intertoto)

- 2001-2009 Milan 95 (77 Champions, 16 Coppa Uefa, 2 Supercoppa Uefa)

- 2009-2011 Chelsea 18 (Champions)

- 2012-2013 Psg 10 (Champions)

- 2013-15 Real Madrid 26 (25 Champions, 1 Supercoppa Uefa)

- 2016-17 Bayern Monaco 12 (Champions)

- 2018-19 Napoli 3 (Champions)