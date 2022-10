Marciniak arbitro di Barcellona-Inter: al polacco la caldissima sfida del Camp Nou

© Getty Images

Szymon Marciniak per Barcellona-Inter: toccherà dunque all'arbitro polacco il compito non facile di dirigere la delicata (e cruciale, almeno per i padroni di casa) sfida di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma al Camp Nou mercoledì sera. Partita da alto coefficiente di difficoltà anche e soprattutto perché arriva a otto giorni dal match di San Siro vinto dai nerazzurri cui hanno fatto seguito le pesanti polemiche dei blaugrana per le decisioni del direttore di gara sloveno Slavko Vincic, apertamente attaccato da Xavi e dal presidente catalano Laporta. Al Camp Nou, in un'atmosfera che si preannuncia caldissima, Marciniak sarà coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Tomasz Musiał vestirà i panni di quarto ufficiale. Al VAR la coppia Tomasz Kwiatkowski-Stuart Attwell. Marciniak ha arbitrato l'Inter lo scorso febbraio nell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Liverpool (match terminato 2-0 a favore dei Reds). In precedenza il direttore di gara polacco aveva incrociato i nerazzurri in altre quattro occasioni, tutte positive per i milanesi. La prima negli ottavi di finale dell’Europa League 2014/15 contro il Wolfsburg, partita vinta dall’Inter per 3-1. Successivamente nel pareggio proprio col Barcellona a San Siro nel 2018 (1-1) e poi ancora nelle vittorie sullo Slavia Praga (3-1 in Repubblica Ceca nella Champions 2019-20) e nella semifinale di Europa League con lo Shakhtar del 2020, finita 5-0 a favore dei nerazzurri.