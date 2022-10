Barcellona, il coro dei tifosi al Camp Nou: "Inter vaff..."

"CLIMA" CHAMPIONS

Contro il Celta Vigo al Camp Nou i tifosi blaugrana già proiettati alla sfida di mercoledì in Champions League

© Getty Images Il Barcellona già in clima Champions League: parte dei tifosi al Camp Nou ha intonato il coro "Inter, Inter vaff..." durante la ripresa del match di Liga contro il Celta Vigo vinto di misura. Mercoledì i nerazzurri arriveranno in Spagna per la partita della quarta giornata del girone C, entrambe le squadre si giocheranno una bella fetta di qualificazione in un ambiente già surriscaldato per le polemiche arbitrali seguite al match di martedì scorso, vinto per 1-0 dall'Inter.

Il match di San Siro aveva lasciato in eredità le proteste di Xavi per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore del Barça per un tocco di mano in area di Dumfries, concetto ribadito dal presidente blaugrana Laporta all'assemblea dei soci nelle scorse ore: "L'arbitraggio è stato vergognoso, l'ho fatto sapere alla Uefa, molto grave che l'arbitro alla VAR non abbia detto nulla".

Ne ha parlato anche un grande ex Barça come Andres Iniesta: "A mio parere le cose di cui si parla sono state chiare e, vista l'importanza della partita, quando ti colpiscono negativamente accusi il colpo. Comunque l'Inter ha una grande squadra e per i blaugrana sarà complicato".

L'incrocio di mercoledì lascia i catalani in una posizione scomoda, obbligati a vincere per non vedere da vicino il rischio del terzo posto e della retrocessione in Europa League. Allo stesso modo i nerazzurri, a cui comunque un pari andrebbe molto bene, dovranno evitare in tutti i modi la sconfitta dovendo andare a Monaco, contro il Bayern, nell'ultima giornata del girone.