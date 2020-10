Champions: l'olandese Kuipers arbitra Inter-Borussia 'Gladbach, un portoghese per l'Atalanta

CHAMPIONS LEAGUE

Sarà l'olandese Björn Kuipers l'arbitro dell'Inter nel debutto della fase a gironi di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, in programma mercoledì alle 21 a San Siro. La gara è valida per il gruppo B. Nello stesso giorno e alla stessa ora scenderà in campo anche l'Atalanta, che esordirà sul campo dei danesi del Midtjylland (gruppo D). A dirigere i bergamaschi sarà il portoghese Artur Dias.

Kuipers ha diretto l'Inter nella sua ultima apparizione in Champions dello scorso anno a San Siro contro il Barcellona. Era il 10 dicembre 2019. I nerazzurri furono sconfitti 2-1 e retrocessi in Europa League. Mercoledì sera sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra; Danny Makkelie al Var con Jan de Vries Avar. Quarto uomo Allard Lindhout. Per l'Atalanta Dias avrà come assistenti i connazionali Rui Tavares e Paulo Soares. Var: Tiago Martins. Avar: Luis Godinho. Quarto uomo: João Pinheiro.