Champions: Lione in festa, ma senza distanziamento e mascherine

Al triplice fischio dell'arbitro Makkelie, mentre sul campo esplodeva la gioia dei ragazzi di Garcia, i tifosi del Lione si sono radunati in Place Bellecour per festeggiare l'impresa della loro squadra contro il Manchester City. Centinaia di tifosi, intonando il coro "Qui ne saute pas n'est pas lyonnais" ("Chi non salta non è del Lione") , hanno manifestato tutta la propria gioia, non rispettando però il distanziamento sociale e solo una minima parte indossava la mascherina.