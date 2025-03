Champions League: Yamal e Raphinha da urlo, il Barça vola ai quarti

BARCELLONA-BENFICA 3-1 (tot. 4-1)

Il Barcellona vola ai quarti di Champions League: netto 3-1 sul Benfica, che si spegne dopo il momentaneo pari. Spingono subito i blaugrana, che soffrono solo sulla sinistra: buon avvio di Dahl e Schjelderup. La gara si sblocca però al 10' e l'esultanza è tutta del pubblico del Montjuic. Superlativo Yamal, che smarca Raphinha con un assist perfetto: il brasiliano deve solo spingere in rete, è 1-0. Il Benfica risponde subito e pareggia con Otamendi (12'), ma Lamine Yamal è semplicemente imprendibile: un suo strepitoso tiro a giro non lascia scampo a Trubin, nuovo vantaggio del Barça al 26'. Pedri e Lewandowski sfiorano il tris, che arriva al 42': segna ancora Raphinha, con una doppietta che lo porta in testa ai marcatori della Champions (11 gol) e a 27 gol (più 18 assist) stagionali. Non c'è storia dunque e il Barcellona guida sul 3-1 dopo il primo tempo. La ripresa si apre subito con un brivido per i blaugrana, visto che il Benfica si vede annullare il gol di Aursnes: Pavlidis, autore dell'assist, era in fuorigioco. I blaugrana inseguono il poker e danno vita a un autentico assedio, coi ritmi che si abbassano solo nell'ultimo quarto d'ora. Il Benfica spreca con Renato Sanches e inserisce Belotti, ma si ferma sulla linea: Koundé evita la rete di Amdouni. Finisce dunque 3-1, con lo show di Yamal e Raphinha: Barça ai quarti, aspetta una tra Lille e Dortmund.