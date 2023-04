Champions League: vince il Real Madrid contro il Chelsea, decidono Benzema e Asensio

REAL MADRID-CHELSEA 2-0

Ancelotti batte Lampard al Bernabeu e vede la semifinale. Ritorno tra sei giorni a Stamford Bridge

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vince il Real Madrid che, nell’andata dei quarti di Champions League, batte il Chelsea 2-0. Partono bene i Blues, subito pericolosi con Joao Felix e Sterling, ma i Blancos la sbloccano grazie al tap-in di Benzema. Nella ripresa gli inglesi restano in dieci per l’espulsione di Chilwell e gli spagnoli dominano, raddoppiando con Asensio. Semifinale più vicina quindi per Ancelotti, atteso dal ritorno a Stamford Bridge tra sei giorni.

I Blancos provano subito a prendere in mano il match, ma la prima occasione è dei Blues: gran contropiede di Joao Felix, che supera un difensore in velocità prima di farsi ipnotizzare da Courtois in uscita. I londinesi aspettano bassi e ripartono con pericolosità, guidati dal ritrovato Kanté. Il primo squillo del Real è del solito Benzema, che salta secco Thiago Silva e impegna Kepa. È proprio il fuoriclasse francese a portare in vantaggio i suoi al 22’: lancio filtrante per Vinicius, respinta di Kepa sul tentativo del brasiliano e tap-in vincente di Benzema. La reazione del Chelsea è immediata: James scende a destra e pesca Sterling a centro area, l’inglese anticipa Militao ma trova ancora una volta il riflesso decisivo di Courtois. La partita è intensa e aperta: i padroni di casa si affacciano a ripetizione dalle parti di Kepa con Vinicius e Rodrygo, gli ospiti rispondono con le sgroppate di James sulla fascia. La ripresa si apre con un bellissimo tiro a giro di Modric, che da fuori area sfiora l’incrocio dei pali. Al 59’ si complica la partita degli ospiti: Valverde serve Rodrygo in profondità, Chilwell lo stende al limite dell’area e lascia i suoi in dieci. Il Real continua a spingere alla ricerca del raddoppio e lo trova al 74’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vinicius vede il neoentrato Asensio smarcato al limite dell’area, il piazzato dello spagnolo passa in mezzo alle gambe di un avversario e batte ancora Kepa. Il Chelsea prova ad alzare il pressing e in pieno recupero avrebbe l’occasione per riaprire i conti, ma Mount si fa murare a due passi dalla porta da Rudiger, ex di giornata. Finisce quindi 2-0 per il Real, con Ancelotti a un passo dalla semifinale. Tra sei giorni il ritorno a Stamford Bridge.