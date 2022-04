Champions League, Villarreal-Bayern Monaco 1-0: Danjuma decide l’andata dei quarti

VILLARREAL-BAYERN MONACO 1-0

Grandissima partita disputata dal Sottomarino Giallo, che avrebbe meritato anche una vittoria più ampia: i bavaresi dovranno ribaltarla all’Allianz Arena tra sei giorni

All’Estadio de La Ceramica, l’andata dei quarti di finale di Champions League va al Villarreal, che piega 1-0 il Bayern Monaco. Padroni di casa avanti all’8’ grazie al tap-in di Danjuma dopo il tiro (sbagliato) di Parejo. Coquelin s’inventa al 41’ un gran gol, annullato però dal Var per fuorigioco. Il Sottomarino Giallo sfiora più volte il raddoppio (palo di Gerard Moreno) ma non riesce a incrementare il vantaggio. Tra sei giorni, il ritorno. Le foto di Villarreal-Bayern Monaco

























































1 di 30 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 30 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Dopo oltre quattro anni e mezzo il Bayern Monaco perde una partita in trasferta in Champions League: l’ultima squadra a imporgli un ko fuori casa in Europa fu il Psg (allenato da Emery e con Lo Celso in campo) nel settembre 2017. Una sconfitta che però, a conti fatti, potrebbe non essere così ultimativa per dare l’addio a questa edizione della competizione. Questo perché, nell’andata dei quarti di finale all’Estadio de La Ceramica, il Villarreal avrebbe meritato un risultato più largo rispetto allo striminzito (seppur ottimo) 1-0 finale. Tutto quindi ancora apertissimo in vista del ritorno all’Allianz Arena di martedì prossimo.

A sorpresa, è il Sottomarino Giallo a sbloccare il risultato, all’8’. Scambi di prima e visione della profondità della formazione spagnola, con l’asse tra Lo Celso e Gerard Moreno che precede il traversone dell’argentino per Parejo; quest’ultimo calcia in realtà male con il destro, ma il suo diventa di fatto un assist per Danjuma, che spiazza Neuer sottomisura. A metà primo tempo i bavaresi si fanno timidamente vedere con Kimmich, che però spedisce ampiamente a lato. Allo scoccare della mezz’ora è bellissima la giocata di Lo Celso, che scucchiaia per lo scatto in area di rigore di Gerard Moreno che viene anticipato da Upamecano in corner. La serataccia del Bayern potrebbe concretizzarsi al 41’, quando Coquelin pesca un incredibile tiro-cross che s’infila sul secondo palo difeso da Neuer, beffato dopo uno stranissimo effetto. Tuttavia la squadra tedesca viene “salvata” dal Var, che ravvisa il fuorigioco dello stesso centrocampista francese.

Resta il fatto che per tutto il primo tempo i pluricampioni di Germania non riescono a scagliare un solo tiro in porta: evento più unico che raro. Ma il Villarreal è organizzatissimo in campo. I primi pericoli per i padroni di casa arrivano comunque in avvio di ripresa: Gnabry prova la conclusione in diagonale, Muller non arriva in spaccata di pochissimo e la sfera termina di un soffio a lato. Squadra di Emery che legittima e va a un passo dal 2-0 in due circostanze: prima Gerard Moreno fa tremare il palo della porta di Neuer con una grandissima conclusione a giro di sinistro dalla distanza, poi il neoentrato Pedraza arriva in area di rigore e ci prova in scivolata spedendo di poco a lato. Poco dopo, Moreno sfiora un gol olimpico da centrocampo dopo un clamoroso errore di Neuer. Squillo di Koman al 68’: destro a giro fuori. Pedraza spreca un altro match point a 4’ dalla fine. Lewandowski rimane sostanzialmente un fantasma per tutti i 90 minuti, al termine dei quali Nagelsmann finisce sì ko, ma può comunque tirare un bel sospiro di sollievo per come si stava per mettere il match. I detentori dell’Europa League possono adesso sognare in grande, dopo avere già fatto fuori la Juventus agli ottavi.