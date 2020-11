Champions League: Barcellona di misura, tris Dortmund. Rimonta Siviglia in 10, Psg ko a Lipsia

CHAMPIONS LEAGUE

Il Barcellona soffre ma batte 2-1 la Dinamo Kiev e risponde alla vittoria della Juve. A segno Messi (rigore) e Piqué. Il Borussia Dortmund supera 3-0 (doppietta Haaland) il Club Brugge: superata la Lazio in testa al Gruppo F. Siviglia incredibile contro il Krasnodar: da 0-2 a 3-2 in dieci uomini. Il Lipsia batte 2-1 il Psg in rimonta, il Basaksehir sconfigge il Manchester United con lo stesso punteggio. Chelsea-Rennes finisce 3-0.

BASAKSEHIR-MANCHESTER UNITED 2-1

Si interrompe il percorso netto in Champions League del Manchester United che, contro il Basaksehir, rimedia la prima sconfitta europea della stagione. La formazione di Solskjaer paga a caro prezzo le disattenzioni difensive del primo tempo quando i padroni di casa, per nulla intimoriti dai rivali, registrano le occasioni migliori e riescono a trafiggere per ben due volte Henderson. Al 13’ la prima rete arriva grazie a Demba Ba che, lasciato inspiegabilmente solo dalla retroguardia inglese tutta sbilanciata in avanti, a tu per tu con il portiere avversario è freddo nel siglare l’1-0. I Red Devils, incassato lo svantaggio, faticano a produrre tentativi degni di nota e così al 40’, sfruttando una palla persa da Mata, i turchi trovano il raddoppio in ripartenza con un liberissimo Visca, favorito dall’ennesima distrazione degli ospiti in fase di ripiegamento. Sotto 2-0, i britannici hanno finalmente un sussulto e con un Martial fino a quel momento incolore trovano il gol che, in maniera quasi insperata, permette di accorciare le distanze poco prima dell’intervallo. Nella ripresa lo United si riversa per inerzia nella metà campo turca ma, tra imprecisioni e poca concretezza, stenta a impegnare Mert la cui unica importante parata arriva sulla punizione di Bruno Fernandes al 59’. Solskjaer allora, vista la scarsa pericolosità offensiva e le difficoltà nell’andare al tiro, si affida alla propria panchina e inserisce in successione Cavani, Pogba e Greenwood ma il risultato non cambia. Il Basaksehir, infatti, si difende con ordine e spegne sul nascere ogni minaccia dello United ma al 92’ rischia di veder vanificato ogni sforzo fatto fino a quel momento: sul pallone che sta per finire in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo Epureanu però è provvidenziale e sul suo miracoloso intervento la compagine turca può festeggiare un successo meritato che riapre completamente il Girone H.