Champions League: ai quarti big match Real-City e Psg-Barcellona

Ai quarti di finale di Champions League sarà finale anticipata tra Real Madrid e Manchester City. Il sorteggio di Nyon, infatti, mette subito di fronte Merengues e Citizens per il prosieguo del cammino nella competizione, con la vincente che incontrerà in semifinale la vincitrice di Arsenal-Bayern Monaco. Dall'altro lato del tabellone, invece, sfida super tra Paris Saint-Germain e Barcellona, con la possibilità di derby spagnolo in semifinale se l'Atletico Madrid batterà il Borussia Dortmund nell'altro quarto.