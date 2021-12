Champions League, il sorteggio degli ottavi: Villarreal-Juve e Inter-Liverpool

ottavi champions

La ripetizione dopo il pasticcio della mattinata non sorride ai nerazzurri, tra gli altri match spicca Psg-Real Madrid

Saranno Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool le due sfide che vedranno impegnate le squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'errore della mattinata, il sorteggio-bis non ha sorriso ai nerazzurri, che trovano uno degli avversari più ostici in assoluto sulla carta. Tra le altre sfide spiccano Atletico Madrid-Manchester United, una sorta di derby per CR7, e Paris Saint Germain-Real Madrid. Getty Images

La squadra di Simone Inzaghi, che ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto, disputerà la gara d'andata a San Siro e quella di ritorno ad Anfield; quella di Massimiliano Allegri, vincitrice del girone, giocherà invece prima all'Estadio de la Ceramica (ex Madrigal), poi all'Allianz Stadium.

IL SORTEGGIO

1° ottavo: Salisburgo-Bayern Monaco

2° ottavo: Sporting Lisbona-Manchester City

3° ottavo: Benfica-Ajax

4° ottavo: Chelsea-Lille

5° ottavo: Atletico Madrid-Manchester United

6° ottavo: Villarreal-Juventus

7° ottavo: Inter-Liverpool

8° ottavo: Psg-Real Madrid

VILLARREAL-JUVE, LE STATISTICHE

- Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal.

- In totale sono 66 i confronti della Juventus in competizioni UEFA contro squadre spagnole: 25 successi bianconeri, 16 pareggi e 25 sconfitte.

- La Juventus ha vinto sei delle ultime nove partite in competizioni europee contro squadre spagnole (1N, 2P).

- La Juventus ha perso solamente quattro delle 31 partite giocate in casa in competizioni UEFA contro avversarie spagnole (18V, 9N), inclusa tuttavia la più recente contro il Barcellona (0-2 nell'ottobre 2020).

- La Juventus ha vinto sette delle 31 trasferte contro squadre spagnole in competizioni UEFA (7N, 17P): tra queste c'è proprio la più recente, giocata contro il Barcellona nel dicembre 2020 (3-0).

INTER-LIVERPOOL, LE STATISTICHE

- Inter e Liverpool si sono affrontate quattro volte in competizioni europee: l’Inter ha vinto in una sola occasione, nel 1965, perdendo le altre tre volte.

- L’Inter è rimasta a secco nelle ultime due partite disputate contro il Liverpool, negli ottavi di finale del 2008.

- L’Inter è stata eliminata in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato squadre inglesi in una fase a eliminazione diretta, passando il turno nel 2009/10 contro il Chelsea.

- Il Liverpool ha vinto due delle ultime tre partite contro squadre italiane (1P), tanti successi quanti nelle precedenti sei (1N, 3P).

NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

LE DATE DEGLI OTTAVI

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno