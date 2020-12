Champions League: il Liverpool vince e 'aiuta' l'Atalanta. Real Madrid ko: ottavi a rischio

CHAMPIONS LEAGUE

Una rete di Jones al 57’ permette al Liverpool di battere l’Ajax 1-0, lasciando i lancieri a -1 dall’Atalanta nel Gruppo D di Champions League. Nel Gruppo B, quello dell’Inter, Shakhtar batte Real Madrid 2-0: merengues a rischio eliminazione. Promosso agli ottavi il Porto, che pareggia 0-0 contro il Manchester City. Qualificazione rinviata per l’Atletico Madrid: l’1-1 contro il Bayern Monaco tiene in corsa il Salisburgo (3-1 in casa della Lokomotiv Mosca).

LOKOMOTIV MOSCA-SALISBURGO 1-3

Dopo tre sconfitte consecutive arriva la prima vittoria europea stagionale per il Salisburgo che a Mosca batte 3-1 la Lokomotiv al termine di una gara vivace. Sono gli ospiti fin da subito a creare le occasioni più pericolose e ad avvicinare per primi il gol al 18’ quando Berisha si vede annullare il vantaggio per fuorigioco. Il tedesco però ha ampiamente modo di rifarsi dieci minuti più tardi quando al termine di un batti e ribatti in area ribadisce in rete l’1-0 ospite. I moscoviti rispondono al 39’ con la doppia occasione per Murilo (salvataggio sulla linea) e Ze Luis (parata di Stankovic) ma al 41’ si fanno trovare impreparati sulla ripartenza del Salisburgo che, ancora con Berisha, trova spazio e modo di infilare il 2-0. Nel secondo tempo la compagine austriaca continua a fare la gara e ad impensierire Guilherme (Koita sfiora il 3-0 di sinistro) ma i moscoviti, passata la metà della ripresa, hanno un moto d’orgoglio e si riversano nella metà campo avversaria. Al 79’ così arriva su rigore la rete di Miranchuk che accorcia provvisoriamente le distanze e rianima la Lokomotiv la quale però, dopo soli due minuti, vede svanire ogni speranza sul gol del 3-1 di Adeyemi. Il Salisburgo chiude in questo modo i conti con una decina di minuti d’anticipo e soprassa in classifica al terzo posto proprio la formazione russa.

SHAKHTAR DONETSK-REAL MADRID 2-0

Non chiude il discorso qualificazione il Real Madrid che perde 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk e orà sarà costretto a guadagnarsi il passaggio del turno nell’ultima giornata. Partono fortissimo i blancos che con Asensio dopo appena 3’ fanno tremare il palo esterno della porta di Trubin. I padroni di casa faticano a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Courtois e in questo modo permettono alle merengues di prendere campo e affacciarsi con continuità nei pressi della propria area. Benzema e ancora Asensio, tuttavia, non riescono a superare un reattivo Trubin che, assieme a tutta la retroguardia arancionera, regge l’urto madrileno e consente ai suoi di andare all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa Taison spaventa subito Courtois, tentativo che fa da preludio all’1-0 dello Shakhtar che al 57’ con Dentinho punisce la grave amnesia difensiva di Varane. Il Real si getta allora nella metà campo avversaria nel tentativo di trovare il pareggio ma le sue percussioni vengono controllate molto bene dalla difesa ucraina. Zidane inserisce anche Isco, Mariano e Vinicius ma la sostanza non cambia per i madrileni che all’83’, in ripartenza, si fanno trovare scoperti in difesa e subiscono la rete del 2-0 di Solomon che manda i titoli di cosa sulla gara e tiene aperto il discorso per la propria qualificazione agli ottavi.

RISULTATI E CLASSIFICHE