LA PARTITA

Non è un'impresa vincente, ma poco ci manca. La Roma gioca a lunghi tratti alla pari col Psg e lo ferma sul 2-2, rimontando con Malen dopo l'iniziale ribaltone dei campioni d'Europa. Gasperini sorprende Luis Enrique con una mossa a sorpresa, lanciando Castro nell'undici titolare: panchina per Malen e Dybala, armi importanti nella ripresa. I giallorossi sono estremamente aggressivi nel pressing e passano immediatamente in vantaggio, con l'assolo di Soulé e l'inserimento da centravanti aggiunto di Hermoso: Safonov è battuto col tocco di prima, al 5' è 1-0. Nuno Mendes scuote il Psg, che inizia a prendere il controllo della sfida col possesso palla, ma pareggia solo su palla inattiva. Siamo al 32' quando, sul corner di Mayulu, Zabarnyi anticipa tutti di testa per l'1-1. I francesi sfiorano subito il vantaggio, ma rischiano otto minuti più tardi: N'Dicka va vicinissimo al vantaggio giallorosso. Nella ripresa Safonov salva su Pisilli e Joao Neves sfiora il vantaggio per il Psg, che è costretto a inserire Dembelé per dare la svolta. L'ex Pallone d'Oro entra e segna subito su rigore, concesso per un fallo di Wesley su Hakimi. Al 61' è 2-1 Psg, ma Gasperini non molla: dentro Malen e Dybala per inseguire la rimonta. Nel quarto d'ora finale succede di tutto, col Psg vicinissimo al tris e il pari della Roma: Vitinha tocca col braccio, Malen va sul dischetto e firma il 2-2. Siamo al 77' ed entrambe le squadre inseguono la vittoria, senza trovarla: imprecisi Hermoso e Hakimi, la sfida finisce in pareggio. Il Psg scivola così in seconda posizione, con 13 punti, a -2 dal Real Madrid. Solo cinque punti in cinque gare per una Roma che, dopo aver sprecato contro Manchester United e Real Madrid, ottiene un punto preziosissimo: giallorossi in 25a posizione, a un solo punto dai playoff.