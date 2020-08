Champions League: Psg-Bayern in esclusiva in chiaro su Canale 5

Domani, domenica 23 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la finale di Champions League “PSG-Bayern Monaco”. Dallo stadio “Da Luz” di Lisbona andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della Champions League 2019-2020. Un match spettacolare tra due squadre che hanno dominato in tutte le competizioni in questa stagione. Chi vince infatti conquisterà il Triplete. Per i francesi, che in semifinale hanno eliminato il Lipsia, si tratta della prima volta in assoluto nella loro storia. I tedeschi, invece, approdano in finale per l’undicesima volta con un bilancio che per il momento segna cinque vittorie e cinque sconfitte. Neymar e Mbappé contro Lewandowski e Gnabry: i fenomeni del calcio mondiale in esclusiva in chiaro solo su Mediaset.