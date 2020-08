Champions League, niente infiltrazioni: Mbappé partirà dalla panchina

VERSO ATALANTA-PSG

Kylian Mbappé dovrebbe partire dalla panchina mercoledì contro l'Atalanta, nei quarti di finale di Champions League. Tuchel e il Paris Saint Germain hanno sperato a lungo nel recupero dell'attaccante francese vista anche l'assenza di Verratti ma al massimo subentrerà nel corso della gara anche perché, secondo quanto riferiscono media parigini, si è rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni antidolorifiche per provare ad essere schierato in campo dal primo minuto.

Mbappé era uscito infortunato in lacrime dal campo durante PSG-Saint-Etienne, finale di Coppa di Francia lo scorso 24 luglio, e ieri era rientrato in gruppo. A due giorni dalla sfida, le fonti giornalistiche francesi assicurano che "al massimo" siederà in panchina, pronto ad entrare nel secondo tempo.

Convocato per il ritiro, ma soltanto per essere vicino ai compagni, l'azzurro Marco Verratti, infortunato al polpaccio e certamente ancora assente a lungo.