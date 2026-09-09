Champions League, Napoli sconfitto all’esordio: al Maradona vince l’Arsenal 1-0

LE STATISTICHE

- Il Napoli ha perso almeno 3 delle sue prime 4 partite stagionali tra tutte le competizioni solo per la seconda volta negli ultimi 60 anni, dopo il 2000/01 (1N, 3P in quel caso).

- Il Napoli ha perso tre partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 con Walter Mazzarri in panchina.

- Il Napoli ha perso due partite casalinghe consecutive in UEFA Champions League per la prima volta, mentre tre delle sei sconfitte interne complessive nella competizione sono arrivate contro squadre di Premier League.

- L'Arsenal ha vinto le ultime 13 partite della fase a gironi di UEFA Champions League, la seconda striscia più lunga nella storia della competizione dopo quella dell'Bayern Munich (17 tra dicembre 2020 e novembre 2023).

- L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in 20 delle 40 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Mikel Arteta, quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra dall'inizio della stagione 2023-24.

- L'azione che ha portato al gol vittoria dell'Arsenal ha contato 29 passaggi: si tratta del secondo dato più alto mai registrato (dalla stagione 2003-04) per una rete in UEFA Champions League (il record è di 33 passaggi, in occasione del secondo gol di Lucas Pérez contro il Basilea nel dicembre 2016).

- Martin Ødegaard ha segnato 4 gol in 5 match con l’Arsenal in questa stagione tra tutte le competizioni, dopo che nell’intera scorsa stagione aveva realizzato una sola rete in 36 presenze con i Gunners.

- Il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League dal marzo 2025 (doppietta contro l'PSV); tre dei suoi sei gol complessivi nella competizione sono arrivati da fuori area.

- Ognuno degli ultimi tre assist forniti da Christos Tzolis per l'Arsenal in tutte le competizioni è stato per un gol di Martin Ødegaard.

- I 26 tiri dell'Arsenal contro l'Napoli rappresentano il massimo storico (dal 2003/04) per il club in una singola partita di UEFA Champions League, oltre a essere il numero più alto di tiri mai subiti dall'Napoli nella competizione.