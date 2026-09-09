CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, Napoli sconfitto all’esordio: al Maradona vince l’Arsenal 1-0

Parte male l’avventura europea di Massimiliano Allegri: decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Alisson Santos fuori per infortunio 

09 Set 2026 - 23:21
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LA PARTITA
Inizia con una sconfitta l’avventura in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri. Gli azzurri soffrono nel primo tempo, e il migliore in campo dei suoi è sicuramente Alex Meret, autore di due ottime parate. La prima su Bukayo Saka, la seconda, di puro istinto, su un colpo di testa ravvicinato di Mikel Merino, sempre pericoloso con i suoi inserimenti senza palla. Il Napoli ci prova più che altro con qualche conclusione dalla distanza di Politano e De Bruyne, sempre al centro delle (poche) azioni dei suoi. Proprio Meret, il migliore in campo dei suoi nei primi 45’, è costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un problema muscolare: al suo posto Milinkovic-Savic. Piove sul bagnato, perché pochi minuti dopo anche Alisson chiede il cambio per infortunio. L’Arsenal continua il forcing, e al 75’ trova il gol del vantaggio con capitan Odegaard. Il centrocampista norvegese riceve da Tzolis al termine di una bella azione e calcia da fuori: Milinkovic tocca, ma non riesce a evitare che il pallone entri in rete. Nel finale Allegri mette dentro anche Neres e Lucca, ma il Napoli non riesce a rendersi pericoloso e a evitare la sconfitta all’esordio in Champions League.

IL TABELLINO
NAPOLI (4-3-3): Meret (1’ s.t. Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka (31 s.t. Lucca), Gilmour; Politano (12’ s.t. Favasuli), Hojlund (31’ s.t. Neres), Alisson Santos (12’ s.t. Vergara) All.: Massimiliano Allegri.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White (37’ s.t. Zubimendi), Konsa, Gabriel, Hincapié; Rice, Merino (20’ s.t. Bruno Guimaraes); Saka (28’ s.t. Madueke), Odegaard, Eze (20 s.t. Tzolis); Gyokeres (28’ s.t. Havertz). All.: Mikel Arteta.
ARBITRO: Nyberg (Swe)
MARCATORI: 75’ Odegaard (A)
AMMONITI: Gilmour (N), Lucca (N), Odegaard (A)
ESPULSI: -

LE STATISTICHE
- Il Napoli ha perso almeno 3 delle sue prime 4 partite stagionali tra tutte le competizioni solo per la seconda volta negli ultimi 60 anni, dopo il 2000/01 (1N, 3P in quel caso).
- Il Napoli ha perso tre partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 con Walter Mazzarri in panchina.
- Il Napoli ha perso due partite casalinghe consecutive in UEFA Champions League per la prima volta, mentre tre delle sei sconfitte interne complessive nella competizione sono arrivate contro squadre di Premier League.
- L'Arsenal ha vinto le ultime 13 partite della fase a gironi di UEFA Champions League, la seconda striscia più lunga nella storia della competizione dopo quella dell'Bayern Munich (17 tra dicembre 2020 e novembre 2023).
- L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in 20 delle 40 partite di UEFA Champions League sotto la guida di Mikel Arteta, quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra dall'inizio della stagione 2023-24.
- L'azione che ha portato al gol vittoria dell'Arsenal ha contato 29 passaggi: si tratta del secondo dato più alto mai registrato (dalla stagione 2003-04) per una rete in UEFA Champions League (il record è di 33 passaggi, in occasione del secondo gol di Lucas Pérez contro il Basilea nel dicembre 2016).
- Martin Ødegaard ha segnato 4 gol in 5 match con l’Arsenal in questa stagione tra tutte le competizioni, dopo che nell’intera scorsa stagione aveva realizzato una sola rete in 36 presenze con i Gunners.
- Il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League dal marzo 2025 (doppietta contro l'PSV); tre dei suoi sei gol complessivi nella competizione sono arrivati da fuori area.
- Ognuno degli ultimi tre assist forniti da Christos Tzolis per l'Arsenal in tutte le competizioni è stato per un gol di Martin Ødegaard.
- I 26 tiri dell'Arsenal contro l'Napoli rappresentano il massimo storico (dal 2003/04) per il club in una singola partita di UEFA Champions League, oltre a essere il numero più alto di tiri mai subiti dall'Napoli nella competizione.

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