Champions League: Milan-Tottenham 1-0, Diaz decide l'andata degli ottavi

MILAN-TOTTENHAM 1-0

Un gol dello spagnolo in apertura di gara basta al Diavolo per conquistare un importante vantaggio in vista del ritorno a Londra

Champions: Diaz regala il primo round al Milan



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan batte 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League e si presenterà con un importante vantaggio al ritorno di Londra in programma l'8 marzo. A San Siro va in scena un match poco spettacolare tra due squadre che non attraversano un grande momento, ma alla fine vinto con merito dal Diavolo. Rossoneri avanti alla prima azione grazie a Brahim Diaz, bravo a insaccare in tuffo alle spalle di Forster dopo che il portiere aveva effettuato una doppia grande parata su Theo e sulla prima conclusione dello spagnolo. Gli Spurs creano qualche grattacapo solo sui calci da fermo, il Milan resiste bene e nel finale sfiora il raddoppio con De Ketelaere e Thiaw.

LE PAGELLE

Brahim Diaz 7 - Non una gara eccezionale, ma il gol è di un'importanza capitale e permette al Milan di giocarsi il ritorno con due risultati buoni su tre.

Giroud 6,5 - Non tira mai in porta, ma il fa un lavoro prezioso in aiuto alla squadra, ripiegando e facendo salire i compagni. La classica prova che ogni allenatore apprezza.

Thiaw 6,5 - All'esordio in Champions League fa un'ottima figura. Sicuro dietro, dove non concede nulla, nel finale sfiora il gol con un bel colpo di testa. Ha dimostrato di essere qualcosa di più di una semplice riserva e di meritare maggiore spazio.

Kane 6 - Da buon capitano lotta e prova a spronare i compagni, ma intorno a lui c'è il deserto. Un bomber del suo calibro merita una squadra decisamente migliore

Perisic 5 - Memori dei tanti derby giocato da avversario, i tifosi del Milan lo fischiano sempre sonoramente. Ben per loro che il croato è solo lomtano parente del calciatore ammirato all'Inter. Mai propositivo, gioca con troppo poco coraggio

Skipp 4,5 - Con l'infortunio di Bentancur e la squalifica di Hojberg, Conte non ha alternative e manda in campo il 22enne prodotto del settore giovanile. Emozione e inesperienza prendono il sopravvento, sembra non pronto per certi livelli.

IL TABELLINO

MILAN-TOTTENHAM 1-0

Milan (3-4-3): Tatarusanu 6, Kalulu 6,5, Kjaer 6, Thiaw 6,5; Saelemaekers 6 (32' st Messias 6), Krunic 6, Tonali 6,5 (41' st Pobega sv), Theo Hernandez 6,5, Brahim Diaz 7 (32' st De Ketelaere 6), Giroud 6,5, Leao 6 (45' st Rebic sv). A disp.: Mirante, Gabbia, Calabria, Ballo-Touré, Origi. All.: Pioli 6,5

Tottenham (3-4-3): Forster 6; Romero 5,5, Dier 6, Lenglet 6 (36' st Davies sv); Emerson Royal 6, Skipp 4,5, Sarr 6, Perisic 5; Kulusevski 5 (25' st Richarlison 5), Kane 6, Son 5,5 (36' st Danjuma sv). A disp.: Austin, Whiteman, Sanchez, Pedro Porro, Tanganga, Moura, Devine. All.: Conte 5

Arbitro: Schärer (Svizzera)

Marcatori: 7' Brahim Diaz (M)

Ammoniti: Romero (T), Dier (T), Tonali (M), Theo Hernandez (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Milan ha vinto una gara nella fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 20 febbraio 2013, nell’andata degli ottavi di finale contro il Barcellona (2-0).

• Il Milan non batteva una squadra inglese in Champions League dal 4-0 sull’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale del 2011/12; da allora, aveva perso tutte le successive cinque di queste sfide, subendo sempre almeno due gol.

• Il Milan ha vinto tre gare di fila in una singola edizione di Champions League, non ci riusciva dalla stagione 2004/05 (cinque in quel caso).

• Il gol di Brahim Díaz (6:24) è il più rapido segnato dal Milan in una gara a eliminazione diretta di Champions League da quello di Ronaldinho nel febbraio 2010, contro il Man United (2:11).

• Rafael Leão ha completato nove dribbling stasera, il numero più alto per un giocatore del Milan in una partita di Champions League dal 2003/04 (da quando Opta ha i dati completi nella competizione).

• Il Milan ha segnato cinque gol di testa, record condiviso con il Napoli in questa Champions League e uno in più di quelli realizzati dai rossoneri in campionato (quattro).

• Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in due gare ufficiali di fila, in questa stagione ci era riuscito solo lo scorso agosto (vs Bologna e Sassuolo in Serie A).

• Brahim Díaz (23 anni, 195 giorni) è il più giovane marcatore del Milan in una gara ad eliminazione diretta di Champions League da Kaká nel marzo 2004 (doppietta vs Deportivo La Coruña a 21 anni e 336 giorni).

• Entrambi i gol di Brahim Díaz in Champions League sono arrivati contro squadre inglesi: contro il Liverpool, ad Anfield, il 15 settembre 2021 e il Tottenham.

• Una squadra di Antonio Conte non restava senza segnare contro il Milan dal 25 novembre 2012 (Milan-Juventus 1-0) - da allora nove gare ufficiali di fila a segno.