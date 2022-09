Champions League: Milan e Juve per il riscatto, Napoli per l'allungo

MERCOLEDì DA LEONI

Rossoneri e bianconeri non possono sbagliare, gli azzurri vogliono staccare Liverpool e Ajax

© Getty Images Milan e Juve per il riscatto, il Napoli per prendersi la vetta solitaria del girone. Mercoledì di grande Champions League con subito i rossoneri impegnati alle 18:45 contro la Dinamo Zagabria a San Siro. Per la squadra di Pioli una partita importante dopo il pareggio contro il Salisburgo: battere i croati per non complicare la situazione nel gruppo. Discorso simile per i bianconeri che affrontano il Benfica e non posso sbagliare dopo il ko con il Psg. La squadra di Spalletti, sulle ali dell'entusiasmo, con una vittoria contro i Rangers andrebbe in testa a sei punti staccando Liverpool e Ajax.

Ostacolo da non sottovalutare per i rossoneri, i croati sono reduci dalla vittoria contro il Chelsea che ha condannato Tuchel. Guardia alta e formazione titolare nonostante la sfida di domenica contro il Napoli in campionato: l'unico dubbio riguarda l'esterno destro con Saelemaekers in vantaggio su Messias. Diaz trequartista preferito a De Ketelaere.

Missione da non fallire anche per la Juventus che ospita i portoghesi del Benfica a quota tre punti grazie alla vittoria contro il Maccabi Haifa. Un passo falso contro i lusitani complicherebbe di molto la situazione nel gruppo H. Allegri è intenzionato a schierare la coppia Vlahovic-Milik nel 3-5-2.

Ppoker inflitto al Liverpool da confermare e poi la sfida scudetto in casa del Milan. Ci sono tutti gli ingredienti per poter credere che in quattro giorni il Napoli di Luciano Spalletti si troverà al primo importante crocevia di stagione. Si parte da Ranger, a casa loro. Una partita che fino all'ultimo era stata a forte rischio rinvio a causa dei protocolli di sicurezza nei giorni di lutto che stanno colpendo la Gran Bretagna a seguito della morte della Regina Elisabetta II. La decisione della Uefa di posticiparla solo di un giorno alla fine ha scontentato tutti, compreso lo stesso club di Aurelio De Laurentiis, che chiedeva almeno di giocare alle 18.45 per recuperare tempo in vista del big match di San Siro contro i rossoneri di Pioli.