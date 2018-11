Champions League: Manchester United agli ottavi di finale, steso lo Young Boys al 91'

27/11/2018

Dopo il colpo all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Manchester United cerca tre punti nella quinta giornata del gruppo H di Champions League contro lo Young Boys (capolista assoluta della Super League) all’Old Trafford. All’andata finì 3-0 per lo United. Gli inglesi di Mourinho si schierano con il 4-3-3: attacco composto da Rashford, Lingard e Martial. Panchina iniziale per l’ex Juve Pogba. Gli svizzeri, invece, puntano sul 4-1-4-1 con Nsame unica punta. In difesa c’è il capitano Steve von Bergen, ex Cesena, Genoa e Palermo, che esce per infortunio ad inizio ripresa. United subito a un passo dal vantaggio con Rashford che, da solo davanti al portiere, alza troppo il pallone e lo manda di poco alto sopra la traversa (5’). Un minuto più tardi è il turno di Fred, che col sinistro da fuori la spedisce alta. Poi è ancora Rashford a riprovarci intorno al quarto d’ora, ma il suo sinistro è ben parato da von Ballmoos. Nel mezzo, il primo tiro degli ospiti con Assalé: palla che esce di molto sulla sinistra.



Il numero 10 degli inglesi è il più propositivo dei suoi: nuovo tentativo, al 26’, da fuori area con palla di un soffio a lato. Lo United continua ad attaccare, ma non riesce a pungere. Neppure al 41’ quando il sinistro a giro di Fred si spegne di poco a lato sulla sinistra. Nel finale di tempo si fa vedere la formazione svizzera con il colpo di tacco, da posizione ravvicinata, di Sow: palla di poco fuori. Ad inizio ripresa ci provano gli ospiti con il destro di Mbabu con palla a lato. Risponde Rashford che, da posizione decentrata sulla sinistra, la spedisce fuori. Poi Mou sostituisce Fred con Pogba. Clamorosa chance per lo Young Boys al 70’ con Garcia, che da sotto misura si vede negare la gioia del gol dal balzo felino di de Gea. Al 74’ colpo di testa del neo entrato Lukaku con palla a lato, non di molto. Ma al 91’ lo United passa con il destro potente e preciso di Fellaini in area. Gol che vale la qualificazione agli ottavi per gli inglesi. La prossima è Valencia-Manchester United, mercoledì 12 dicembre, ma per gli spagnoli il discorso Champions è chiuso. Così come per lo Young Boys, aritmeticamente ultimo.