Champions League, Malmoe-Juventus 0-3: ai bianconeri basta un tempo

MALMOE-JUVENTUS 0-3

Contro la formazione di Tomasson in rete Alex Sandro, Dybala su rigore e Morata

Successo rotondo all'esordio nella Champions League 2021/22 per la Juventus che in casa del Malmoe si è imposta 3-0. Tutte le reti bianconere nel primo tempo con gli uomini di Allegri in vantaggio al 23' con un colpo di testa di Alex Sandro. Poco prima dell'intervallo la Juventus ha dilagato trovando il raddoppio su rigore con Dybala al 45', per fallo di Nielsen su Morata, e anche il tris con la punta spagnola in pieno recupero. Malmoe-Juventus: le foto della sfida Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Meglio di così la trasferta in Scandinavia per la Juventus era difficile da immaginare. La tensione della vigilia frutto di una partenza al rallentatore in campionato è stata spazzata via sul campo dai ragazzi di Allegri che, complice anche un avversario piuttosto morbido, hanno chiuso i conti in un tempo. Il 3-0 dell'Eleda Stadium ha rispolverato i sudamericani, in gol come Alex Sandro e Dybala su rigore, ma anche Bentancur in fase di interdizione, lasciando ai bianconeri anche un secondo tempo vissuto sottoritmo anche in vista del big match contro il Milan di domenica sera.

L'entusiasmo del Malmoe - e di, Malmoe - è durato poco più di dieci minuti, giusto il tempo per la formazione allenata da Jon Dahl Tomasson per provare un avvio di gara aggressivo e alla ricerca di una giocata vincente. Non è arrivata e la Juventus, passato il furore svedese, ha preso campo, ritmo e palleggio costringendo gli avversari più a rincorse che a corse. Il vantaggio è arrivato già al 23' con i due esterni, assist di Cuadrado dalla destra per Alex Sandro che accartocciandosi sul pallone ha infilato di testa il pallone toccato anche da Bentancur. L'esterno brasiliano cinque minuti più tardi ha sfiorato anche la doppietta scappando via sulla sinistra a Berget ma sfiorando il palo, mentre Morata poco dopo solo davanti a Kamara non è riuscito a superarlo in pallonetto.

E' poco prima dell'intervallo però che la Juventus è riuscita a far calare il sipario sulla contesa con largo anticipo con lo stesso spagnolo salito in cattedra al 43' procurandosi il calcio di rigore poi trasformato, col brivido, da Dybala; poi firmando in prima persona il tris in pieno recupero approfittando della dormita del reparto difensivo del Malmoe sul rinvio di Szczesny e la spizzata di Rabiot. Nella ripresa la formazione di Tomasson ha giocato per evitare la goleada togliendo anche il proprio giocatore migliore per un assestamento più difensivo e la Juventus, senza strafare nel ritmo, ha provato a trovare il poker con un paio di conclusioni pericolose di Kean a cui è stato anche annullato un gol.

--

LE PAGELLE DI E. PALLADINI

--

IL TABELLINO

MALMOE-JUVENTUS 0-3

Malmoe (3-5-2): Diawara; Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson; Berget, Innocent (30' st Nanasi), Christiansen, Rakip (14' st Nalic), Rieks (30' st Olsson); Birmancevic (14' st Abubakari), Colak. A disp.: Ellborg, Dahlin, Larsson, Bejimo, Gwargis, Eile, Bjorkqvist. All.: Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt (42' st Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (38' st Kulusevski), Locatelli, Bentancur (22' st McKennie), Rabiot; Dybala (38' st Ramsey), Morata (22' st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini. All.: Allegri.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Marcatori: 23' Alex Sandro, 45' rig. Dybala, 46' Morata

Ammoniti: Brorsson, Nielsen (M); De Ligt (J)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Era dal 2010 (preliminari di Europa League) che la Juventus non otteneva il proprio primo successo stagionale in una competizione europea.

La Juventus non segnava tre gol in un primo tempo di Champions League dal novembre 2012 contro il Nordsjælland.

Questa è solo la seconda partita di Champions League in cui la Juventus ha trovato il gol con un argentino (Dybala) e un brasiliano (Alex Sandro): la precedente era stata nel 2016 contro la Dinamo Zagabria (Higuain, Dybala, Dani Alves).

Morata e Dybala non segnavano nella stessa partita con la Juventus dal novembre 2020 contro il Ferencvaros.

La Juventus ha segnato con il proprio primo tiro nello specchio in questa partita, come contro il Napoli e l'Udinese.

Alex Sandro è il quarto brasiliano a segnare per la Juventus in Champions League, dopo Emerson, Dani Alves e Douglas Costa.

Era dal 2017 (Chiellini) che un giocatore schierato come difensore non segnava un gol in Champions League per la Juventus: oggi Alex Sandro.

Rodrigo Bentancur ha fornito oggi il suo primo assist vincente in Champions League, dopo 27 presenze nella competizione.

Matthijs de Ligt ha collezionato oggi la sua vittoria numero 50 con la maglia della Juventus, contando tute le competizioni.