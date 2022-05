Champions League, Liverpool-Real Madrid: tutti i record che potrebbero cadere

CHAMPIONS LEAGUE

Diversi traguardi importanti a portata di calciatori e tecnici nella finalissima di Parigi

Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Thiago Alcantara... Sono molti i protagonisti della finale di Champions League che possono andare a caccia di traguardi storici. La sfida tra Liverpool e Real Madrid potrebbe far cadere alcuni dei record più incredibili e alcuni dei più longevi della storia della massima competizione europea. Altri, invece, sono già stati battuti o ritoccati.

BENZEMA

Dal punto di vista dei record, è certamente l'uomo più atteso. In questa edizione della Champions è già a quota 15 gol, a - 2 dal primato assoluto di Cristiano Ronaldo, risalente alla stagione 2013/14, quella della Decima, sempre con Ancelotti in panchina. Se il francese dovesse segnare una tripletta, oltre a superare CR7, lo eguaglierebbe come numero di hat-trick in una singola stagione: 3, come il portoghese nel 205/16. Gli basterebbe invece un solo gol per superare il record assoluto di gol nella fase a eliminazione diretta: al momento è a quota 10 come quelli che fece l'ex compagno nel 2016/17.

THIAGO ALCANTARA

Lo spagnolo ha la possibilità di eguagliare il record di Clarence Seedorf di Champions League conquistate col maggior numero di squadre diverse. L'olandese vi riuscì con l'Ajax (1995), col Real Madrid (1998) e due volte col Milan (2003 e 2007). Thiago è a quota 2 (Barcellona 2011 e Bayern Monaco 2020), vincendo col Liverpool eguaglierebbe l'ex centrocampista.

ANCELOTTI

Carletto è già nella storia della Champions, perché insieme a Bob Paisley (Liverpool 1977, '78 e '81) e Zinedine Zidane (Real 2016, '17 e '18) è il solo che è stato capace di vincerne tre (Milan 2003 e '07, Real Madrid '14), l'unico con due squadre diverse. Vincendo, salirebbe a quota quattro: nessuno come lui.

TUTTI PUNTANO CR7

Nella rosa del Real Madrid ci sono 9 calciatori che possono eguagliare Cristiano Ronaldo per numero di coppe vinte in carriera: si tratta di Bale, Benzema, Kroos, Carvajal, Isco, Marcelo, Modric, Casemiro e Nacho. Vincendo salirebbero a quota 5, record assoluto della moderna Champions League, appartenente al portoghese. Considerando anche la vecchia Coppa dei Campioni ci sono anche Maldini e Costacurta a quota 5, tanti del Real del ciclo d'oro 1955-1960 e il leggendario Gento a quota 6 (oltre che in quel quinquennio, la vinse anche nel 1966).

I RECORD GIÀ BATTUTI

Il Real Madrid ha già battuto, o meglio ritoccato, il record di finali giocate che già gli appartiene da tempo: sono ben 17, di cui 13 vinte e una da giocare. Milan e Bayern Monaco inseguono a quota 11, il Liverpool è salito a 10. I Blancos e i Reds hanno già fatto loro un altro primato, quello della sfida più frequente in finale: è infatti la terza volta che si incontrano, con una vittoria a testa (Liverpool 1981, Real 2018). Anche Ancelotti ha già fatto suo il record di finali disputate da tecnico: sono 5, una in più di Lippi, Ferguson e Munoz.

ALBO D'ORO

Se il Liverpool dovesse vincere eguaglierebbe il Milan a quota 7 Champions, piazzandosi al secondo posto alle spalle ovviamente del Real. Se invece fosse quest'ultimo a trionfare, riuscirebbe addirittura a doppiare i rossoneri secondi, salendo a 14.

IL CALCIATORE PIÙ ANZIANO IN GOL

Un record che nessuno può battere: resta inarrivabile infatti Paolo Maldini, che nel 2005 segnò a 36 anni e 333 giorni. Ci sono però tre giocatori che potrebbero salire al secondo posto: Benzema, 34 anni e 160 giorni, Milner, 36 anni e 144 giorni e Modric, 36 anni e 261 giorni.