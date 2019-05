Champions League, Liverpool nella storia: terza rimonta in semifinale da un ko con tre gol di scarto Per il Barcellona record al contrario. E Salah lo 'sapeva': maglietta con la scritta "mai mollare" Facebook

07/05/2019

L'enorme impresa del Liverpool in Champions League porta in dote ai Reds la finale ma anche l'ingresso nella storia di questa competizione. La squadra inglese è la terza di sempre a rimontare dopo una sconfitta per tre gol di scarto nell'andata delle semifinali: prima del Liverpool, il Panathinaikos nel 1970/71 e curiosamente proprio il Barcellona, nel 1985/86. I catalani invece si leccano ancora le ferite: per la seconda edizione consecutiva (l'anno scorso contro la Roma) fuori dopo aver vinto il match d'andata di una fase ad eliminazione diretta di Champions con tre gol di scarto.

Non solo, anche il Barça entra nella storia ma per un primato negativo: è la prima squadra tra Champions League e Coppa dei Campioni ad essere stata eliminata in più di un’occasione dopo aver vinto il match d’andata in una fase ad eliminazione diretta con tre gol di scarto.

LA MAGLIETTA DI SALAH: "NEVER GIVE UP" La sua assenza aveva portato ancora più pessimismo in casa Liverpool, dopo lo 0-3 dell'andata. Ma Mohammed Salah, fuori per una commozione cerebrale subita contro il Newcastle, credeva nella rimonta, credeva di poter giocare la finale di Champions. E allora si è presentato ad Anfield con una maglietta che è tutto un programma: "Never give up", "Mai mollare". Un monito che i compagni hanno preso sul serio.

