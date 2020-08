Champions League, Lewandowski a letto con la coppa

Robert Lewandowski ha vissuto una notte davvero speciale, dopo la conquista della Champions League. Il bomber polacco del Bayern ha infatti postato una foto sui social in cui lo si vede a letto insieme alla coppa dalle grandi orecchie, il trofeo conquistato grazie al successo per 1-0 sul PSG in finale: "Oggi mi sono svegliato così", ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con una faccina che ride. Evidentemente separarsi dalla Champions, la prima della sua carriera, era per lui troppo difficile...