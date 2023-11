Champions League, Lazio-Celtic 2-0: Sarri a un passo dagli ottavi

LAZIO-CELTIC 2-0

Decide una doppietta del solito Immobile, subentrato a Castellanos: se l'Atletico batte il Feyenoord sarà qualificazione aritmetica

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio supera 2-0 il Celtic nel match valido per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League e assapora il traguardo degli ottavi di finale. I biancocelesti restano a lungo impantanati in una partita sporca e avara di emozioni, ma a dare la scossa è ancora una volta Ciro Immobile, inizialmente lasciato in panchina: il bomber azzurro entra al 61' e, nel giro di tre minuti, sigla la doppietta decisiva (82' e 85'). I ragazzi di Rodgers restano ultimi e sono fuori da tutto, quelli di Sarri attendono il risultato di Feyenoord-Atletico Madrid: in caso di vittoria dei Colchoneros la qualificazione sarà aritmetica.

LA PARTITA

Sarri sorprende tutti tenendo in panchina Immobile e Pedro e schierando dal 1' Castellanos e Isaksen. I suoi partono col piede giusto e, pur lasciando l'iniziativa al Celtic nei primi minuti, spaventano subito Hart in un paio di occasioni. La più clamorosa è quella di Felipe Anderson, che al 10' schiaccia di testa in tuffo sul bel cross di Guendouzi, con il pallone che si spegne però a lato. Al 16' i padroni di casa rischiano tantissimo su un'incomprensione Gila-Provedel, ma Patric è pronto a spazzare prima che Furuhashi possa colpire a porta vuota. La Lazio cresce col passare dei minuti, ma si affida quasi esclusivamente alla creatività di Luis Alberto per trovare corridoi verso la porta avversaria. Sugli esterni Isaksen e Felipe Anderson ci provano, ma sbagliano molto, mentre Castellanos è poco coinvolto e non trova palloni giocabili. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e senza grosse emozioni.

A inizio ripresa il Celtic ha subito una grande occasione: nasce tutto da un intervento maldestro di Marusic che spalanca la strada a Furuhashi, ma il destro incrociato del giapponese sibila a fil di palo. Allo scoccare dell'ora di gioco arriva l'occasionissima per i padroni di casa: imbucata perfetta di Felipe Anderson per Isaksen, che gira di sinistro ma anche lui sfiora solamente il palo alla sinistra di Hart. Subito dopo Sarri manda in campo Immobile e Pedro, le squadre cominciano ad allungarsi parecchio ma nonostante questo la squadra capitolina continua a non trovare spazi per l'affondo, spreca parecchi palloni e anzi rischia più di una volta sugli attacchi degli scozzesi, pur senza interventi degni di nota da parte di Provedel. Il Celtic però si sbilancia sempre di più a caccia di un gol fondamentale per rimanere in vita e all'82' viene punito: la conclusione di Isaksen è deviata da un difensore e finisce sul sinistro di Immobile, che si allunga e batte Hart per l'1-0. Passano tre minuti e Ciro raddoppia: gran difesa del pallone su un ingenuo Scales e sinistro strozzato sul primo palo che beffa di nuovo Hart. Nel finale c'è tempo per un'ultima emozione: l'arbitro assegna un penalty al Celtic in pieno recupero per una leggerissima spinta di Patric su Oh, ma il Var lo richiama al monitor e lo convince a tornare sui suoi passi.

La festa ufficiale, per la Lazio, scatterà solo in caso di successo del grande ex Simeone a Rotterdam, altrimenti tutto (compreso, eventualmente, il primo posto nel girone) passerà dallo scontro diretto del "Wanda Metropolitano" del 13 dicembre.

LE PAGELLE

Luis Alberto 6,5 - Tutte le azioni passano dai suoi piedi, detta i tempi e verticalizza con grande continuità. Tocca un'infinità di palloni, esce stremato dopo un paio di errori dettati dalla scarsa lucidità.

Immobile 7,5 - Nonostante gli alti e bassi di questo avvio di stagione resta un giocatore imprescindibile. La sua presenza in area si fa subito sentire, la doppietta toglie la squadra dal pantano e può rappresentare il punto di svolta della stagione.

Castellanos 5 - Qualche sponda interessante, ma non molto altro. In area di rigore si vede pochissimo, con Immobile in campo è tutta un'altra cosa.

Rovella 5 - Altra chance da titolare in Champions, altra serata complicata. Fa il suo in fase di interdizione, ma la regia è tutta nei piedi di Luis Alberto e lui si nota solo per due tiracci dalla distanza e un giallo ingenuo.

Isaksen 6,5 - Qualche strappo interessante, ma anche tanti errori nel primo tempo. Cresce in efficacia nella ripresa e mette lo zampino su entrambi i gol di Immobile, con azioni che partono proprio dai suoi piedi. Sarri può aver trovato l'arma in più.

Furuhashi 6 - Tenta di mettere un po' di apprensione a una difesa che in realtà rischia poco nei 90'. Vivace, anche se mai particolarmente pungente.

Bernardo 5 - Schierato tra le linee per dar fastidio a Rovella, si ritrova spesso a inseguire il pallone e non entra mai nel vivo delle manovre offensive dei suoi.

IL TABELLINO

Lazio-Celtic 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6,5, Gila 6,5, Marusic 5,5; Guendouzi 6,5, Rovella 5 (34' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (39' st Kamada sv); Isaksen 6,5, Castellanos 5 (16' st Immobile 7,5), Felipe Anderson 5 (16' st Pedro 6).

Allenatore: Sarri 6,5

Celtic (4-2-3-1): Hart 6; Johnston A. 6, Carter-Vickers 6, Scales 5, Taylor 6; O'Riley 6, McGregor 6; Forrest 6 (16' st Johnston M. 6), Paulo Bernardo 5 (24' st Oh 6), Yang 5,5 (42' st Turnbull sv); Furuhashi 6.

Allenatore: Rodgers 5,5

Arbitro: Meler

Marcatori: 37' st e 40' st Immobile (L)

Ammoniti: Taylor (C), Johnston (C), Rovella (L), O'Riley (C), Yang (C), Pedro (L), Patric (L)

Espulsi: