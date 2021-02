Champions League, Lazio-Bayern Monaco 1-4: Inzaghi con un piede fuori

LAZIO-BAYERN MONACO 1-4

In gol per i bavaresi Lewandowski, Musiala e Sané, poi l'autogol di Acerbi e la rete della bandiera siglata da Correa

di

DANIELE PEZZINI

La Lazio crolla 4-1 in casa contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e si ritrova con un piede fuori dalla competizione. Serata da incubo per i biancocelesti, che vanno sotto già al 9', puniti da Lewandowski. Raddoppia al 24' il baby Musiala, mentre Sané cala il tris al 42'. Il 4-0 arriva inizio ripresa con un autogol di Acerbi, seguito pochi minuti dopo dal gol della bandiera di Correa. Nel ritorno a Monaco il 17 marzo servirà un miracolo. Lazio-Bayern, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Una lezione che difficilmente dimenticherà. Si può riassumere così la serataccia europea della Lazio, che affonda sotto i colpi di un grande avversario, ma che ci mette anche molto del suo nel rendere più rotondo e pesante il risultato. I bavaresi dominano in lungo e in largo, specialmente nel primo tempo e specialmente sul piano fisico. I biancocelesti sono spesso costretti a inseguire e i cartellini gialli che piovono sugli uomini di Inzaghi nei primi 70' sono un sintomo dell'affanno nel quale spesso si ritrovano. I gol, però, sono anche frutto di disattenzioni ed errori individuali clamorosi. Serataccia per tutto il reparto difensivo (Musacchio e Patric in particolare), partita di grande sofferenza per Immobile, a cui non mancano voglia e intraprendenza, ma certamente mancano occasioni e, in alcuni frangenti, anche un po' di lucidità. Inzaghi aveva definito il Bayern un avversario "ingiocabile" e la notte dell'Olimpico, purtroppo, non fa altro che confermarlo.

I tedeschi d'altronde provano a mettere subito le cose in chiaro, andando ad attaccare altissimi la linea difensiva di Inzaghi. La pressione fa immediatamente capitolare i biancocelesti: un retropassaggio scriteriato di Musacchio viene intercettato da Lewandowski, che dribbla Reina e insacca portando avanti i suoi. Un regalo troppo ghiotto per un bomber implacabile. La Lazio reagisce affidandosi soprattutto agli spunti di Lazzari, riacquista un po' di fiducia col passare dei minuti e al 19' protesta per un contatto sospetto tra Milinkovic e Boateng. Le immagini lasciano molti dubbi, ma Grinfeeld decide di non andare a rivedere l'azione. Sembra un buon momento per i capitolini, ma alla seconda accelerata il Bayern non perdona. Goretzka pesca al limite Musiala, lasciato colpevolmente libero di calciare, l'inglese classe 2003 incrocia alla perfezione col destro e punisce Reina nell'angolino. I padroni di casa non si arrendono, ma a 3 minuti dalla fine del primo tempo si fanno ancora male da soli: Patric e Leiva pasticciano tra loro regalando palla a Coman, che si lancia in campo aperto, ubriaca Acerbi e colpisce addosso a Reina, sulla ribattuta piomba Sané che a porta vuota non può sbagliare.

La ripresa inizia come peggio non poteva per la Lazio, che sbilanciata in avanti su un corner incassa anche il 4-0, ispirato da Sané ma finalizzato da un maldestro tentativo di salvataggio di Acerbi, che butta il pallone nella propria porta. Le squadre sono lunghissime e anche il Bayern scopre il fianco, concedendo a Correa la serpentina che l'argentino trasforma nel 4-1 al 49'. Da quel momento in poi per gli uomini di Flick è solo ordinaria amministrazione, facilitata da un avversario che si ritrova col fiato cortissimo e che non può far altro che limitare i danni in attesa del triplice fischio.

IL TABELLINO

Lazio-Bayern Monaco 1-4

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 4,5 (8' st Hoedt 5,5), Acerbi 5, Musacchio 4 (31' Lulic 6); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (36' st Cataldi sv), Leiva 5 (8' Escalante 5,5), Luis Alberto 6 (36' st Akpa Akpro sv), Marusic 5,5; Correa 6, Immobile 5.

Allenatore: Inzaghi 5

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Suele 6,5, Boateng 6, Alaba 6,5, Davies 6; Kimmich 6,5, Goretzka 6,5 (18' st Martinez 6); Sané 7,5 (45' st Sarr sv), Musiala 7 (45' st Choupo-Moting sv), Coman 6,5 (30' st Hernandez 6); Lewandowski 6,5.

Allenatore: Flick 7

Arbitro: Grinfeeld

Marcatori: 9' Lewandowski (B), 24' Musiala (B), 42' Sané (B), 2' st aut. Acerbi (B), 4' st Correa (L)

Ammoniti: Luis Alberto (L), Leiva (L), Correa (L), Marusic (L), Escalante (L), Kimmich (B), Coman (B)

Espulsi: