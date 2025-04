Champions League: l’Arsenal cancella il Real Madrid, magnifico 3-0 dei Gunners a Londra

I Gunners chiudono quindi il Real nella propria area di rigore e iniziano a bersagliare la porta avversaria con una serie di conclusioni che obbligano Alaba e Bellingham a due provvidenziali salvataggi sulla linea di porta e Courtois a un altro paio di parate decisive su Merino e Martinelli. La squadra di Ancelotti è in totale balia dell’avversario e al 70’ incassa il 2-0. A colpire è ancora una volta Rice, sempre su punizione: l’ex West Ham infila il pallone perfettamente all’incrocio dei pali, segnando un gol ancora più bello del precedente e diventando il primo giocatore a realizzare due reti su punizione in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League. A rincarare la dose cinque minuti più tardi è poi Merino: lo spagnolo impatta perfettamente con il mancino e porta l’Arsenal sul 3-0. Mbappé scuote la testa sconsolato, mentre i supporters dei Gunners impazziscono di gioia. “Make it happen” avevano chiesto alla propria squadra prima del calcio d’inizio: “Fate in modo che accada”. Desiderio esaudito, con il Real che chiude pure in dieci per il rosso a Camavinga al 94’. L’Arsenal compie quindi un importante passo avanti verso le semifinali: al Bernabeu mercoledì 16 aprile si presenterà con la possibilità di difendere tre gol di vantaggio.