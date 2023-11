Champions League: la Real Sociedad strapazza il Benfica e mette un piede negli ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

Nel gruppo D dell’Inter gli spagnoli piegano i portoghesi 3-1 con le reti di Merino e Oyarzabal

© Getty Images Indirizza bene il suo cammino in Champions League la Real Sociedad, che nella quarta giornata della fase a gironi piega il Benfica 3-1. Nel gruppo D dell’Inter gli spagnoli sono ora a un passo dalla qualificazione, che potrebbe arrivare anche in caso di vittoria dei nerazzurri contro il Salisburgo. Apre le danze Merino al 6’, su assist di Munoz, poi Oyarzabal su rigore (11') e Barrenetxea (21'), innescato da Merino. Inutile il gol di Rafa Silva al 49’.

Tutto facile per la Real Sociedad, che mette un piede agli ottavi di Champions League travolgendo il Benfica per 3-1 nella quarta giornata. Avvio straripante degli spagnoli, che dopo soli sei minuti sono già avanti: assist di Munoz e 1-0 di Merino. Trecento secondi dopo i padroni di casa raddoppiano, con il calcio di rigore trasformato da Oyarzabal. Poco prima del quarto d’ora di gioco Merino firma anche la sua doppietta personale, ma la seconda rete del centrocampista viene annullata. Le cose non cambiano però, perché al 21’ arriva anche il 3-0, siglato da Barrenetxea, innescato proprio da Merino. Brais Mendez fallisce il rigore del poker prima della fine del primo tempo, che si conclude comunque con tre reti di scarto. Nei primissimi minuti del secondo tempo il Benfica accorcia le distanze con Rafa Silva. I portoghesi attaccano costantemente per provare a riaprire la partita, ma non riescono nell’impresa. Vince 3-1 la Real Sociedad e sale a 10 punti nel gruppo D, a un passo dalla qualificazione. Il Benfica trova il primo gol in questa Champions, ma è clamorosamente fermo a zero.