Champions League: la Juventus ad Eindhoven per difendere gli ottavi

Si riparte dal 2-1 dell'andata, firmato da McKennie e Mbangula, e i bianconeri sanno di doversi difendere a Eindhoven. Thiago Motta si qualificherebbe anche con un pareggio, ma vuole la quinta vittoria di fila per dare la svolta definitiva alla sua stagione. Il tecnico bianconero, che non può ancora contare su Douglas Luiz, cambierà qualcosa in vista del match in terra olandese. Non dovrebbero trovare spazio dall'inizio Savona e Cambiaso, per cui si opta ancora per la cautela. Per ovviare allo strapotere di Bakayoko, sulla sinistra ci sarà Lloyd Kelly: sarà lui a completare la retroguardia al fianco di Weah, Gatti e Renato Veiga. Torna tra i titolari Locatelli dopo il turno di riposo nel derby d'Italia, al suo fianco Koopmeiners che è reduce da una buona prestazione. McKennie resta sulla trequarti da intoccabile, riflessioni sugli esterni: Conceiçao appare intoccabile, possibile turno di riposo per Nico Gonzalez. Si candida al suo posto Yildiz, mentre Kolo Muani è inamovibile in attacco.