Champions League, la Juve vuole la 100esima vittoria. Lazio a pezzi con lo Zenit

CHAMPIONS LEAGUE

Per digerire la due sconfitte di ieri di Inter e Atalanta ci sarà bisogno di due vittorie. Un morale, quello tricolore da risollevare, insomma. A questo sono chiamate Juventus e Lazio, entrambe in trasferta ed entrambe davanti a 20mila spettatori. Un fattore, quello del campo, che ora potrebbe anche essere decisivo. Le due squadre arrivano all'appuntamento di Champions League in modo, però, oggettivamente diverso. lapresse

Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo che dopo aver mancato il confronto faccia a faccia con il rivale di sempre Leo Messi, è pronto a dare battaglia per issare la sua Juve più in alto possibile nel girone. CR7 non ha voglia di scherzare e i suoi 130 gol in 170 gare di Champions sono e saranno la cartina tornasole di quanto di buono potranno fare i bianconeri stasera affrontando il Ferencvaros in Ungheria (si gioca alle 21).

Tra le due squadre ci sono dei precedenti: 7 per la precisione tra gli anni '30 e il 1965. Il Ferencvaros manca in Champions da ben 25 anni e la Juve di certo non ha voglia di lasciarsi trascinare verso il basso. Anzi. Cercherà la vittoria numero 100. Tra le tante buone notizie, oltre a un Cristiano visto in formissima contro lo Spezia, anche il rientro di Giorgio Chiellini.

Diverso, decisamente diverso, lo stato d'animo che accompagna la "campagna di Russia" per la Lazio. Simone Inzaghi ha lasciato a Roma il meglio della sua squadra: Strakosha, Lucas Leiva e Immobile. La questione tamponi ha travolto la società capitolina e lo Zenit, in questo momento, è una brutta bestia da affrontare.

Gli scontri, diciamolo pure, quasi diretti con la formazione di San Pietroburgo saranno fondamentali per il discorso qualificazione. L'11 di Inzaghi ce la metterà tutta: "Abbiamo mille difficoltà, ma la squadra è compatta" ha detto il tecnico alla vigilia. Davanti ai 20mila dello Stadium il fischio d'inizio è fissato alle 18:55 ora italiana.