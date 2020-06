Champions League, la data del sorteggio di quarti e semifinali

VERSO LISBONA

Il 10 luglio 2020 la Uefa procederà al sorteggio di quarti e semifinali di Champions League, senza quindi aspettare la normale conclusione delle ultime quattro gare degli ottavi da finale ancora da disputare. Ad agosto, a campionati nazionali ultimati, la Champions League tornerà in campo completando prima il quadro degli ottavi di finale, per poi spostarsi a Lisbona per la Final Eight a gara secca con cui si disputeranno quarti, semifinali e finale. Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

"Sono lieto che siamo in grado di riprendere quasi tutte le nostre competizioni - ha commentato il presidente della Uefa Ceferin -. Il calcio sta portando il ritorno a una vita più normale qui in Europa e voglio ringraziare tutti coloro, in particolare gli operatori sanitari, che hanno preso rischi e fatto sacrifici per dare noi l’opportunità di ricominciare a giocare.

Ecco come eravamo rimasti:

Ottavi di finale da concludersi

Chelsea (ING)-Bayern München (GER) (and. 0-3)

Napoli (ITA)-Barcellona (SPA) (and. 1-1)

Real Madrid (SPA)-Manchester City (ING) (and. 1-2)

Lione (FRA)-Juventus (ITA) (and. 1-0)

Squadre già qualificate ai quarti

Atalanta (ITA)

Atlético Madrid (SPA)

RB Lipsia (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Il calendario

Ottavi: 7/8 agosto 2020: sede da confermare;

Quarti e semifinali – Lisbona: Sfide in gara singola il 12/13/14/15 agosto (quarti) e 18/19 agosto 2020 (semifinali) che si giocheranno alle’stádio do Sport Lisboa e Benfica e all’Estádio José Alvalade;

Finale – Lisbona: 23 agosto 2020: Estádio do Sport Lisboa e Benfica.