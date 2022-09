Champions League, l'Inter contro il Viktoria Plzen cerca la prima vittoria 

verso viktoria plzen-inter

Inzaghi resta indeciso sulla formazione. Cechi pericolosi dopo la sconfitta contro il Barcellona

Dopo l'incredibile successo contro il Torino in campionato, l'Inter rientra carico nel clima europeo della Champions League. Siamo alla seconda giornata e dopo la sconfitta subita contro il Bayern Monaco al debutto di San Siro, questa sera la squadra di Inzaghi non dovrà commettere errori contro il Viktoria Plzen per avere qualche chance di passare il girone. I nerazzurri troveranno in campo un Viktoria agguerrito, primo nel suo campionato insieme allo Slavia Praga, ma bisognoso di punti: infatti, anche la squadra di Bílek ha perso la prima al Camp Nou contro il Barcellona.

INTER - È indeciso Simone Inzaghi sulla formazione migliore da adottare. In porta il tecnico nerazzurro ha detto di avere le idee chiare, ma restano ancora in ballottaggio Handanovic e Onana. A differenza del match contro il Torino, in difesa tornerà Bastoni. A destra Dumfries sembra in vantaggio su Darmian, mentre a sinistra Inzaghi sembrerebbe optare per Gosens rispetto a Dimarco. Sul fronte dell'attacco potrebbero esserci delle possibilità per Correa. Lukaku resta invece ancora assente.

VIKTORIA PLZEN - Momenti di difficoltà per il tecnico ceco che non potrà contare su Kopic: al suo posto dovrebbe esserci Vlkanova, con Sykora a destra e Mosquera a sinistra. In punta Bilek ha altri dubbi anche su Chory che non sembra essere troppo in forma. Sono invece alte le possibilità di una maglia da titolare per il nigeriano Bassey, considerando il forfait di Kliment.

Il Viktoria, in casa, si potrebbe rivelare un nemico difficile da affrontare soprattutto per le squadre italiane che, negli ultimi quattro precedenti in Repubblica Ceca, non sono riuscite a portare a casa la vittoria. Ricordiamo il Milan (2-2 in Champions nella stagione 2011-12), la Roma (1-1 in Europa League nella stagione 2016-17), il Napoli (battuto 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di Europa League nella stagione 2012-13) e ancora la Roma (battuta 2-1 in Champions nella stagione 2018-19). Senza contare che il Plzen ha vinto le ultime otto partite europee casalinghe. Si spera in una rivalsa da parte di Inzaghi.