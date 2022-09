Inter, un rinnovo da sette milioni: Skriniar secondo solo a Lukaku

© Getty Images

Dopo il no al Psg arriva il momento di discutere e chiudere il cerchio: se l'Inter ha rifiutato l'offerta di Al-Khelaifi nella scorsa sessione di mercato non è certo per perdere poi Skriniar a titolo gratuito nella prossima. Il rinnovo lo vuole chiaramente in primis la società, ma si tratta di una volontà pienamente contraccambiata dallo slovacco: le parti stanno discutendo ormai da tempo - ancor prima delle trattative estive era stato raggiunto un principio di accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023 - e il club nerazzurro è pronto a fare del suo centrale il giocatore più pagato della rosa dopo Lukaku (che ricordiamo è però in prestito): sette i milioni di ingaggio annuo per un accordo quinquennale.