Champions League: Keita-Firmino, il Porto si arrende al Liverpool

09/04/2019

Lo scorso anno in Portogallo il Liverpool segnò per cinque volte al Porto, rendendo inutile la gara di ritorno di quegli ottavi di finale. Ricordando forse quella gara i portoghesi cercano di partire alti, aggressivi e con personalità, con la voglia di sorprendere. Il Liverpool però sa bene cosa vuole provare a fare in campo. Muovere il pallone e muoversi senza palla, dal centro per trovare gli esterni e poi ritornare in mezzo, in un frullato di movimenti per cogliere in errore la difesa avversaria. Al 5’ Klopp può già festeggiare insieme a tutto Anfield, Mane da sinistra è raddoppiato, ma fa passare il pallone per Firmino che appoggia all’indietro, Keita calcia, Oliver Torres devia e Casillas, 180 presenze in Champions mai nessuno come lui, è in ginocchio con il pallone che muove la rete. Il Porto di Conceicao intuisce la situazione e prova a mettersi più coperto, con Corona che si avvicina a Maxi Pereira per creare una linea da cinque giocatori. Se però ci si muove male con questo Liverpool non conta con quanti uomini si prova a difendere. Salah mette a lato tutto solo davanti a Casillas, poi al 26’ Alexander Arnold corre sul pallone messo da Henderson alle spalle di tutti e tocca in mezzo dove Firmino deve solo completare l’operazione raddoppio. Il Porto allora torna a provarci con più coraggio e l’occasione migliore è per Marega che entra in area e prova con il sinistro incrociato, Alisson è pronto e reattivo con i piedi. L’ultima emozione del primo tempo è un’altra azione da applausi dei Reds, Firmino al volo con il passo lungo manda però in mezzo ai tifosi.

Il Porto si sistema meglio in campo nella ripresa e il Liverpool ha più difficoltà nel trovare quegli spazi in cui tanto si era infilato nel primo tempo. Non solo contenimento, però, per la squadra di Conceicao, perché bisogna stare pronti a sfruttare ogni possibile occasione. I due più in forma per i portoghesi sembrano essere Corona, con i suoi dribbling e le sterzate, e Marega, pronto a metterla su fisico o velocità con Lovren o van Dijk a turno. Il Liverpool si rende conto che è meglio tenere la porta inviolata piuttosto che rischiare troppo per andare alla ricerca del terzo gol e Klopp toglie dal campo Mane e Firmino, anche perché domenica sempre ad Anfield arriverà il Chelsea di Sarri. Il Porto ci prova con coraggio e una buona personalità, spinto dai tifosi sistemati alle spalle di Alisson, ma il portiere ex Roma non deve sostanzialmente mai intervenire. La squadra di Conceicao muove il pallone e cerca di costruire, quella di Klopp però lascia solo qualche cross messo in mezzo dalla trequarti, di facile lettura per i centrali difensivi. Finisce così con un risultato che permetterà al Liverpool di giocare a Oporto in ripartenza come piace fare ai Reds e al Porto di credere in una grande rimonta, contando anche sui recuperi di Pepe ed Hector Herrera, assenti nella notte di Anfield per squalifica.