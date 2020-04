Champions League; ipotesi Final Eight ad agosto

Una Final Eight da disputare ad agosto con tutte le partite in gara secca, fino alla finale, che potrebbero essere disputate nella località prescelta, o quella scelta in origine, ovvero Istanbul. Secondo il Mundo Deportivo c'è un piano che l'Uefa avrebbe preparato assieme all'Eca, l'associazione dei grandi club, per portare a termine questa travagliata Champions League, messa in ginocchio dal coronavirus. Tutte le squadre resterebbero concentrate in quest'unica sede, e così pure gli operatori al seguito, media compresi. Tutti verrebbero sottoposti a controlli sanitari e alle relative misure di sicurezza.