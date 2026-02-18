Champions, le pagelle di Bodo Glimt-Inter: malissimo Bastoni-Acerbi e il centrocampo. Høgh domina

LE PAGELLE DELL'INTER



Sommer 5,5 - Non ha particolari colpe sui gol, ma non è una serata facile per lui: deve pure evitare il 4-1.



Akanji 5,5 - Dietro è quello che soffre meno, ma non è comunque protagonista di una buona prova.



Acerbi 5 - Nel primo tempo troppo morbido sul gol subito, poi sembra riprendersi: nella ripresa crolla come tutti.



Bastoni 5 - Insieme ad Acerbi soffre tanto gli inserimenti e la velocità norvegese, e davanti non è preciso né propositivo.



Darmian 5,5 - Sfortunato sul palo, ma sbaglia tanto nel corso della gara.



Mkhitaryan 5,5 - Diversi errori, tanto su lanci lunghi che su controlli di misura.



Barella 5 - Di buono un paio di palloni per Esposito, ma anche tanti errori: e l'atteggiamento quasi rinunciatario non aiuta.



Sucic 5 - Uno dei peggiori perché perde tanti duelli ed è impreciso con la palla tra i piedi.



Carlos Augusto 5,5 - Si iscrive alla gara solo per l'assist, volontario fino a un certo punto, ad Esposito. Sbaglia la ripartenza sul 2-1.



Esposito 6,5 - L'unico positivo: segna un gol che lascia qualche speranza per il ritorno.



Lautaro 5,5 - L'errore a inizio ripresa sul palo colpito a porta vuota poteva dare un altro senso al match.



Thuram 5,5 - Entra e, a parte un paio di conclusioni, sbagliate, lo si vede poco.



Luis Henrique 6 - Messo in campo a partita già compromessa, almeno prova a sbattersi.



Zielinski 6 - Solo un tiro dalla distanza altissimo, ma per lo meno rende più pericolosa l'Inter.



Bonny 6 - La sua freschezza crea apprensione alla difesa norvegese.



Diouf sv - Pochissimo tempo per provare a incidere.



Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin 6; Sjøvold 6,5, Bjørtuft 6,5, Gundersen 6 (44' st Aleesami sv), Bjørkan 6,5; Evjen 6,5, Berg 6, Brunstad Fet 7 (34' st Määttä sv); Blomberg 6,5 (33' st Auklend 6), Høgh 8 (33' st Helmersen 6), Hauge 7. A disp.: Lund, Sjonf, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen 7,5.