Champions League: Inter e Milan a caccia della prima vittoria contro Stella Rossa e Bayer Leverkusen

CHAMPIONS LEAGUE

I nerazzurri ospitano la Stella Rossa a San Siro dopo la bella prova di Manchester, i rossoneri sul campo del Bayer Leverkusen

© Getty Images Conquistare la prima vittoria per evitare di perdere altro terreno nella corsa per gli ottavi di Champions League. Questo l'obiettivo di Inter e Milan, che stasera scendono in campo alle ore 21 nella seconda giornata del girone unico rispettivamente contro la Stella Rossa a San Siro e in casa del Bayer Leverkusen. La squadra nerazzurra arriva dal brillante pareggio a Manchester contro il City di Guardiola all'esordio e cerca il successo per confermare lo status di protagonista nell'Europa che conta, dal canto loro i rossoneri devono riscattare il flop casalingo contro il Liverpool nella prima uscita e dare continuità alle vittorie in campionato nel derby e poi contro il Lecce.

Vedi anche inter Verso Inter-Stella Rossa, Inzaghi: "Serve continuità, match ricco di insidie. Ultras? Il club ha detto di non dire niente"

Sulla carta il compito più agevole dovrebbe averlo l'Inter, che sabato nella trasferta di Udine ha ritrovato il successo in campionato dopo la sconfitta nel derby, anche se i tanti gol subiti in questo inizio di stagione restano un difetto da correggere. Contro la Stella Rossa, che all'esordio ha perso 2-1 a Belgrado contro il Benfica, Inzaghi rivoluziona la squadra: sette i cambi annunciati rispetto al Bluenergy Stadium: oltre a Zielinski e Dumfries, annunciati nell'undici titolare dallo stesso Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, dovrebbero partire dall'inizio anche Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Arnautovic e Taremi, con Lautaro e Thuram inizialmente in panchina. In mezzo confermati Calhanoglu e Mkhitaryan.

Vedi anche Champions League Milan, Fonseca: "Morata è in dubbio, serve essere perfetti difensivamente"

Decisamente più complicata la trasferta in terra tedesca del Milan, che non può permettersi un'altra sconfitta dopo quella del debutto contro il Liverpool. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che finora in Bundesliga ha raccolto dieci punti in cinque partite, è un avversario tosto ma al tempo stesso ideale per misurare la crescita dei ragazzi di Fonseca, che hanno svoltato tatticamente e mentalmente dopo la vittoria nel derby. Fonseca ha chiesto ai suoi la partita difensivamente perfetta per battere il Leverkusen. In attacco Morata non è al meglio e partirà dalla panchina. Conferma dal 1' per Loftus-Cheek.