Champions League, il sorteggio dei quarti di finale su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

La fase finale della Champions League va avanti, purtroppo senza squadre italiane: venerdì 19 marzo alle 12, con diretta tv su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, nella sede Uefa a Nyon andrà in scena il sorteggio dei quarti di finale (e degli abbinamenti delle semifinali) che scatteranno il 6 aprile. Otto le squadre rimaste in corsa e che puntano alla finalissima prevista il prossimo 29 maggio ad Istanbul.

Getty Images