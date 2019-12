Champions League, il sorteggio degli ottavi in diretta su 20 e Sportmediaset.it

Lunedì 16 dicembre, dalle ore 11.55, il canale diretto da Marco Costa “20” trasmette, in diretta dall’“Uefa Head Quarter” di Nyon, il sorteggio valido per gli ottavi di finale della “Uefa Champions League 2019/2020”. Grande attesa per conoscere le avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta. L’evento sarà commentato da Massimo Callegari e Giorgia Rossi. Inviato nella città svizzera, Angiolo Radice.