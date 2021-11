Champions League: il Real piega lo Shakhtar e "vede" gli ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

La doppietta di Benzema è intervallata dal pari momentaneo di Fernando: 2-1 al Bernabeu

Il Real Madrid vede più vicina la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: al Bernabeu finisce 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk. La formazione di Carlo Ancelotti passa in vantaggio al 14’ grazie a Benzema, servito da Vinicius dopo un errore di Marlon; Fernando agguanta il pari al 39’ con una botta che trafigge Courtois. Nella ripresa, al 61’, il francese firma la doppietta che vale il successo. Real primo del gruppo D con 9 punti.

GRUPPO D

Nel girone dell’Inter, il Real Madrid replica la vittoria ottenuta contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina (anche se con un punteggio meno largo) e compie un ulteriore passo verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nella cornice del Santiago Bernabeu, il 2-1 a favore di Carlo Ancelotti fa volare i padroni di casa in testa al girone con 9 punti. Dopo uno scambio nello stretto tra Vazquez e Modric, il tiro ravvicinato di quest’ultimo viene deviato d’istinto da Trubin. Sul fronte opposto, Alan Patrick dalla distanza colpisce in pieno il palo. Tuttavia sono i blancos a sbloccare al 14’: dopo aver ricevuto un pallone scomodo dal portiere, Marlon se lo fa rubare da Vinicius, che deve solamente apparecchiare il tap-in a porta vuota di Benzema. Modric sfiora il raddoppio, ma lo Shakhtar pareggia i conti al 39’ con un destro potente ravvicinato da parte di Fernando sotto la traversa sulla sponda di petto di Alan Patrick. Un miracolo di Courtois su Fernando tiene il punteggio sull’1-1 e così, al 61’, Benzema firma il nuovo vantaggio del Real a conclusione di un’azione da manuale: triangolo tra Vinicius e Casemiro, con tacco di quest’ultimo e appoggio del primo per un solissimo francese nell’area piccola. Il numero 9 firma sia il gol numero 1.000 sia quello 1.001 del Real Madrid nella sua storia in Champions. De Zerbi è ko e resta con un solo punticino in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEI GIRONI