Nel quinto turno della fase a girone unico di Champions League il Real Madrid vince 5-1 in rimonta contro il PSV: Perisic illude su rigore, poi Valverde, Bellingham, due volte Mbappé e Vinicius. Solo 1-1 per l’Arsenal, ripreso in casa dal Dortmund. Tris del Lipsia al Lens, vittorie esterne per Betis (2-0 sullo Slovan) e Porto (1-0 con il Feyenoord). Successi per 1-0 in casa per Galatasaray (con l’Aston Villa) e per il Bodo/Glimt (sul Lask).
REAL MADRID-PSV 5-1
Il Real Madrid soffre nel primo tempo, poi dilaga con un 5-1 sonoro contro il PSV. A mettere in crisi i Blancos nella prima frazione di gioco è il fallo in area di rigore di Tchouameni: al 32’ Perisic dal dischetto non sbaglia e firma il clamoroso 1-0 ospite. Nella ripresa può partire la goleada degli uomini di Mourinho: al 50’ è Valverde a pareggiare i conti, su assist di Guler, poi dieci minuti più tardi Bellingham si inventa un eurogol con un gran tiro d’esterno. Passano altri quattro minuti e Guler mette a segno il suo secondo assist di serata, con Mbappé che si iscrive al tabellino marcatori al 64’ per il 3-1. Nel finale c’è spazio sia per la doppietta di Mbappé (su invenzione di Brahim Diaz), che firma il 4-1 all’84’, sia per Vinicius, che torna al gol all’87’ con il definitivo 5-1. Il Real Madrid (in attesa del Psg) rimane l’unica squadra a punteggio pieno.
ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND 1-1
Solo un pareggio per l’Arsenal, ripreso sull’1-1 all’Emirates dal Borussia Dortmund. Bastano dieci minuti ai Gunners per sbloccare il match, Gyokeres trova la botta vincente da fuori area su assist di Madueke. I padroni di casa cercano il raddoppio con insistenza, ma il primo tempo finisce soltanto con un gol di scarto. A inizio ripresa i gialloneri trovano il pareggio quasi a sorpresa: grande galoppata del giovane Gadou, che tocca per il sinistro di Beier, che vale l’1-1 al 55’. Dopo il pari l’ultima mezzora è un monologo londinese: gli uomini di Arteta provano a vincerla in tutti i modi, ma si fermano al palo di Rice all’84’. L’Arsenal sale a 11 punti in classifica, uno in più rispetto ai 10 totalizzati fin qui dal Dortmund.
LE ALTRE PARTITE
Il Real Betis continua a stupire, 12 punti e quattro vittorie su cinque dopo il successo esterno per 2-0 sullo Slovan Bratislava: decisiva la doppietta di Hernandez (43’ e 57’). Frena l’Aston Villa, che cade per 1-0 sul campo del Galatasaray, i turchi strappano i tre punti grazie a Gul (77’). Il Lipsia piega il Lens 3-1 con le reti di Raum (6’) e la doppietta di Nusa (9’ e 94’), ai francesi non basta il gol di Udol al 58’, mentre il Bodo/Glimt supera il Lask 1-0 nel finale con l’autorete di Bogarde (92’). Autogol decisivo anche nel match tra Feyenoord e Porto, la squadra di Farioli vince 1-0 con la rete nella propria porta di Targhaline al secondo minuto.