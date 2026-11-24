REAL MADRID-PSV 5-1

Il Real Madrid soffre nel primo tempo, poi dilaga con un 5-1 sonoro contro il PSV. A mettere in crisi i Blancos nella prima frazione di gioco è il fallo in area di rigore di Tchouameni: al 32’ Perisic dal dischetto non sbaglia e firma il clamoroso 1-0 ospite. Nella ripresa può partire la goleada degli uomini di Mourinho: al 50’ è Valverde a pareggiare i conti, su assist di Guler, poi dieci minuti più tardi Bellingham si inventa un eurogol con un gran tiro d’esterno. Passano altri quattro minuti e Guler mette a segno il suo secondo assist di serata, con Mbappé che si iscrive al tabellino marcatori al 64’ per il 3-1. Nel finale c’è spazio sia per la doppietta di Mbappé (su invenzione di Brahim Diaz), che firma il 4-1 all’84’, sia per Vinicius, che torna al gol all’87’ con il definitivo 5-1. Il Real Madrid (in attesa del Psg) rimane l’unica squadra a punteggio pieno.