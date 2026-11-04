Champions League: il Real Madrid batte in rimonta l’Aek, il Liverpool cade col Fenerbahce
I greci vanno in vantaggio due volte, ma si fanno riprendere e superare dai Blancos. I turchi infliggono la prima sconfitta europea ai Reds di Iraola
Nella quarta giornata di League Phase di Champions League il Real Madrid vince in rimonta e sconfigge 3-2 l’Aek Atene grazie a Bellingham, Mbappé e Valverde, che rispondono a Koita e Pilios. Esce invece sconfitto il Liverpool contro il Fenerbahce: ai Reds non bastano Nyoni e Isak, i turchi vincono a loro volta 3-2 grazie a Greenwood, Brown e Muriqi. Il Real Madrid aggancia il Psg in vetta a quota 12 punti, il Liverpool resta invece fermo a 9.
AEK ATENE-REAL MADRID 2-3
Partono meglio i padroni di casa, che fin dai primi minuti si dimostrano più propositivi, e creano fino a trovare il gol al 12’: l’ex di turno Jovic scarica per Koita sulla destra, l’esterno dribbla Cucurella e batte Courtois sul primo palo. L’AEK cerca il raddoppio ma senza trovarlo, così il Real Madrid cresce e trova fiducia fino alla rete di Bellingham al 28’, annullata però per fuorigioco dello stesso inglese. Il numero 5, però, si ripete quattro minuti dopo con un colpo di tacco di prima: questa volta è tutto buono. Nella ripresa i Blancos cercano di ribaltare il match sfiorando il vantaggio prima con Cucurella e poi con Mbappé, ma senza riuscirci. I padroni di casa sfruttano il momento e trovano il momentaneo 2-1 in contropiede grazie all’inserimento vincente di Pilo, ma il vantaggio dura appena 3 minuti, perché Mbappé pareggia al 78’ chiudendo una bella azione iniziata da Bellingham. Nel recupero, poi, arriva la rete decisiva di Valverde con una conclusione da fuori area, che regala il 3-2 e tre punti sofferti ai Blancos in rimonta. Real Madrid, dunque, a punteggio pieno e in vetta col Psg a quota 12 punti.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL 3-2
Gara molto combattuta soprattutto nel primo tempo in Turchia: alla prima occasione di Munoz risponde Lukaku, ma entrambi non trovano il gol. La sbloccano gli ospiti al 25’ con il primo gol in maglia Reds di Nyoni, che con un tiro al volo trova la rete anche grazie alla deviazione di Peprah. Il vantaggio dura però pochi minuti, perché al 29’ Greenwood trova il pareggio su punizione, anche lui grazie a una deviazione decisiva, stavolta di Jacquet. Nella ripresa parte meglio la squadra di Iraola, che ci prova con Mac Allister e trova poi il gol con Isak al 69’, poco dopo l’ingresso dello stesso svedese. Ma anche in questo caso il vantaggio dei Reds dura poco, perché al 73’ Archie Brown approfitta di un errore di Gakpo, che non riesce ad allontanare il pallone di testa, e deve solo appoggiare in rete il pallone del 2-2. Passano appena 6 minuti e si completa la rimonta del Fenerbahce: Muriqi, entrato da poco, stacca di testa in mezzo ai difensori del Liverpool e infila il pallone all’angolino sul cross di Brown. Primo gol, decisivo, in Champions per l’ex Lazio: i gialloblù vincono 3-2 in una partita importante, il Liverpool resta fermo a 9 punti e trova la prima sconfitta europea della stagione.