Champions League: il Real Madrid batte in rimonta l’Aek, il Liverpool cade col Fenerbahce

AEK ATENE-REAL MADRID 2-3

Partono meglio i padroni di casa, che fin dai primi minuti si dimostrano più propositivi, e creano fino a trovare il gol al 12’: l’ex di turno Jovic scarica per Koita sulla destra, l’esterno dribbla Cucurella e batte Courtois sul primo palo. L’AEK cerca il raddoppio ma senza trovarlo, così il Real Madrid cresce e trova fiducia fino alla rete di Bellingham al 28’, annullata però per fuorigioco dello stesso inglese. Il numero 5, però, si ripete quattro minuti dopo con un colpo di tacco di prima: questa volta è tutto buono. Nella ripresa i Blancos cercano di ribaltare il match sfiorando il vantaggio prima con Cucurella e poi con Mbappé, ma senza riuscirci. I padroni di casa sfruttano il momento e trovano il momentaneo 2-1 in contropiede grazie all’inserimento vincente di Pilo, ma il vantaggio dura appena 3 minuti, perché Mbappé pareggia al 78’ chiudendo una bella azione iniziata da Bellingham. Nel recupero, poi, arriva la rete decisiva di Valverde con una conclusione da fuori area, che regala il 3-2 e tre punti sofferti ai Blancos in rimonta. Real Madrid, dunque, a punteggio pieno e in vetta col Psg a quota 12 punti.