Champions League: il Psg vede i quarti, 2-0 alla Real Sociedad

PSG-REAL SOCIEDAD 2-0

Mbappé e Barcola a segno nel successo non facile sui baschi, qualificazione già indirizzata

1 di 20

Il Paris Saint-Germain mette un piede nei quarti di finale di Champions League 2023/24, superando per 2-0 la Real Sociedad al Parco dei Principi. Nel primo tempo gli uomini di Luis Enrique rischiano, con i baschi che colpiscono una traversa con Merino. Nella ripresa per i padroni di casa la risolvono due francesi: al 58' ci pensa il solito Mbappé a stappare la partita, poi al 70' Barcola chiude la pratica con una giocata fenomenale.

Luis Enrique intravede i quarti di Champions League, il Psg abbatte la Real Sociedad 2-0 nell’andata degli ottavi di finale. Primo tempo difficile per i padroni di casa, che provano a gestire il possesso del pallone ma rischiano nelle ripartenze degli uomini di Alguacil. Mbappé prova subito ad impensierire Remiro, senza però trovare la via del gol. Gli spagnoli non si spaventano di fronte alla corazzata parigina, e a tratti sono padroni del gioco nel corso dei primi quarantacinque minuti. A pochi minuti dal duplice fischio i baschi sfiorando addirittura il colpaccio, ma la botta di Merino dalla distanza si stampa sulla traversa: le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i francesi cercano di aumentare l’intensità, e poco prima dell’ora di gioco riescono a stappare la partita: sugli sviluppi di un corner Marquinhos fa da torre alzando il pallone sul secondo palo, dove arriva puntuale la zampata di Mbappé, per l’1-0. Dopo il gol subito gli ospiti cercano di sbilanciarsi maggiormente per cercare il pari, ma al 70’ il Paris chiude di fatto l’incontro e forse anche il discorso qualificazione: Fabian Ruiz allarga sulla sinistra per Barcola, che parte a gran velocità, salta secco un difensore e insacca alle spalle di Remiro, con un gol “alla Mbappé”. Nel finale la squadra di Luis Enrique resta ordinata e non rischia, portando a casa una vittoria fondamentale. Vince 2-0 il Psg e indirizza la qualificazione, qualche rimpianto per la Real Sociedad, a cui ora serve una mezza impresa.

LE STATISTICHE DI PSG-REAL SOCIEDAD

Kylian Mbappé ha segnato 44 gol in 68 presenze in Champions League: solo Lionel Messi (59) ne aveva realizzati di più nella competizione prima di superare i 25 anni di età.

Kylian Mbappé ha preso parte 67 gol in 68 partite di Champions League (44 gol, 23 assist) - dal debutto del francese nella competizione il 27 settembre 2016, solo Robert Lewandowski (70 - 59 gol, 11 assist). è stato direttamente coinvolto in più reti dell’attaccante del PSG nel torneo.

Con la rete realizzata alla Real Sociedad Kylian Mbappé è diventato il primo giocatore a segnare almeno un gol in 10 presenze da titolare di fila in casa nella storia della UEFA Champions League.

Il PSG ha ottenuto quattro successi nelle ultime sette sfide di Champions League contro avversarie spagnole, tanti quanti nei precedenti 18 confronti contro queste formazioni nel torneo (5N, 9P).

Il PSG ha segnato due gol contro la Real Sociedad, tanti quanti nei precedenti quattro match disputati nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

Il diciassettenne Warren Zaïre-Emery ha disputato contro la Real Sociedad la sua settima gara da titolare in Champions League: l'unico giocatore che ha iniziato più partite nella competizione prima di compiere 18 anni è Jude Bellingham (otto).

Contro la Real Sociedad il Paris Saint-Germain ha schierato dall'inizio tre giocatori di età non superiore ai 21 anni (Warren Zaïre-Emery 17, Beraldo 20 e Bradley Barcola 21) per la prima volta in Champions League dal 12 marzo 2014, contro il Bayer 04 Leverkusen negli ottavi di finale.