Champions League, il pronostico dell'Intelligenza Artificiale fino al 2103

Secondo l'AI già nel 2025 sarà il turno del Manchester United, mentre Juventus e Inter dovranno attendere gli anni Quaranta

Se non quest'anno, nell'ultima edizione dell'attuale format, nei prossimi decenni c'è speranza praticamente per tutti di vincere la Champions League. Questo è quanto ha raccontato l'intelligenza artificiale a cui sono stati chiesti i pronostici dei vincitori delle prossime edizioni del torneo fino al 2103 con risultati a dir poco sorprendenti. Il trofeo in Italia manca dal Triplete dell'Inter targato 2010 e per rivederlo nel nostro Paese, sempre nella stessa città, secondo l'AI bisognerà attendere il 2030 quando sarà il Milan a salire sul tetto d'Europa. Forse.

A rendere paradossale l'esperienza è il primo pronostico, quello della prossima stagione - la prima con il torneo allargato e un unico girone. L'intelligenza artificiale vede il trionfo del Manchester United all'Allianz Arena di Monaco di Baviera anche se attualmente i Red Devils sono ben lontani dalla qualificazione in Champions League, distanti 11 punti dalle posizioni valide in Premier League.

Il Milan, dicevamo, secondo questo pronostico sul lungo periodo sarà la prima squadra italiana a riportare la Champions a casa, ma non sarà l'unica - per fortuna - da qui al 2103. Sei anni dopo, sempre restando nel nostro orticello, sarebbe la prima storica volta per la Roma - prossima avversaria del Milan nei quarti di Europa League -, mentre l'Inter dopo aver accarezzato il trofeo più ambito nella finale di Istanbul nel 2023, per festeggiare dovrà attendere il 2044, tre anni prima della Juventus che solo nel 2047 - 51 anni dopo la vittoria dell'Olimpico - interromperà l'incantesimo, raddoppiando subito nel 2048, quattro anni prima di uno storico trionfo per i cugini del Torino.

