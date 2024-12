Champions League: il Liverpool fa sei su sei. Pari tra Dinamo Zagabria e Celtic

In casa o in trasferta la musica non cambia per il Liverpool, che fa sei su sei in Champions League: 18 punti e leadership solitaria per Arne Slot, col 50° gol in Champions di Momo Salah. Match divertente sin dai primissimi minuti al Montilivi, che trema sulla chance di Darwin Nunez. Gazzaniga para e salva i suoi, poi si risvegliano i padroni di casa: Alisson salva su Bryan Gil e Asprilla, poco preciso Danjuma. Paradossalmente ha migliori xG un Girona che cerca di controllare il possesso e non far ragionare il Liverpool, ma si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con una chance per parte: prima Danjuma spaventa i Reds, poi Gazzaniga salva i suoi sul tentativo di Robertson. Cambia tutto al 60', quando van de Beek effettua il classico step-on-foot su Luis Diaz: rigore e 1-0 di Salah dopo un check al Var (62'). Da qui in poi ha inizio un'altra gara, col Girona che spinge inserendo due giocatori offensivi (Portu e Stuani) e il Liverpool che insegue il bis con Salah falso nueve e l'ingresso di Gakpo. Ci va vicino Alexander-Arnold su punizione all'84', Gazzaniga (non perfetto) devia in corner. Non ci sono altre emozioni al Montilivi e il Liverpool esulta: 1-0 e 18 punti su 18 a disposizione, Reds pressoché certi degli ottavi. Resta a quota tre il Girona, che ha vinto una sola gara.