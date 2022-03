Champions League, il Chelsea vince anche a Lille e va ai quarti

Dopo il 2-0 all’andata, i Blues volano 2-1 in Francia rimontando il rigore di Yilmaz con Pulisic e Azpilicueta. Inglesi ai quarti

I campioni in carica si prendono il loro posto nei quarti di finale di Champions League. Il Chelsea batte il Lille anche fuori casa e, dopo il 2-0 all’andata, si ripete 2-1 in rimonta. I francesi credono nella rimonta e sbloccano al 38’ con il rigore di Burak Yilmaz per una mano di Jorginho, ma i Blues pareggiano già nel primo tempo con Pulisic. Dopo il palo di Xeka, Azpilicueta al 71’ sigla il gol della sicurezza per gli uomini di Tuchel. Lille-Chelsea, le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Il Chelsea conferma la sua superiorità sul Lille e, dopo la vittoria 2-0 a Stamford Bridge, si impone anche al Pierre-Mauroy, stavolta 2-1 in rimonta, per assicurarsi un posto ai quarti di finale di Champions League. Il match comincia a ritmi bassi: gli inglesi sembrano più intenzionati a proteggere il risultato con il possesso palla che a colpire la difesa avversaria. Il primo sussulto arriva su una punizione di Yilmaz, alta sulla traversa. Gli uomini di Tuchel sembrano in grado di controllare ma si complicano la vita al 36’, quando un tocco di mano di Jorginho convince Massa (aiutato dal Var) a concedere rigore al Lille. Dal dischetto Yilmaz infila nel sette e porta avanti i padroni di casa. I campioni d’Europa in carica non si scompongono e trovano il pari nel recupero del primo tempo: Jorginho inventa un geniale passaggio verticale per Pulisic, che in diagonale infila l’1-1.

Nella ripresa il Chelsea cerca di spezzare il ritmo della partita e trema sul colpo di testa di Xeka, che si inserisce perfettamente su un cross dalla sinistra ma colpisce in pieno il palo. Scampato il pericolo, i Blues chiudono il discorso qualificazione passando in vantaggio al 71’ con Azpilicueta, abile nell’inserirsi sulla pigra marcatura di Weah per deviare in rete di ginocchio il cross di Mount. Tuchel inserisce Lukaku al 74’, il Lille non sembra avere le energie giuste per cercare la clamorosa rimonta e non crea più pericoli. Al Chelsea basta controllare per proteggere il 2-1 esterno, che vale un comodo posto ai quarti di finale di Champions. I Blues sono ancora una delle squadre più temibili per la coppa dalle grandi orecchie.