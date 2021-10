Champions League: poker Chelsea e Bayern, il Barcellona c’è

LE ALTRE PARTITE

I Blues stendono il Malmö con la doppietta di Jorginho, ma Lukaku va ko. Vittoria esterna per il Villarreal, 0-0 tra Lille e Siviglia

Il Bayern Monaco continua a correre in Champions League, il Barcellona si rialza. I tedeschi rifilano un 4-0 esterno al Benfica volando nel finale con doppietta di Sané, Lewandowski e l’autogol di Everton. Sorridono per la prima volta invece i catalani, che battono la Dinamo Kiev 1-0 con gol di Piqué. Volano anche il Chelsea, 4-0 al Malmö, e il Villarreal, 4-1 con lo Young Boys. Il Salisburgo batte il Wolfsburg 3-1, 0-0 tra Lille e Siviglia. Getty Images

GRUPPO E

Dopo due notti da incubo con Bayern e Benfica, serve un gol del veterano Piqué a regalare la prima rete e il primo successo in quest'edizione della Champions League al Barcellona, che allontana gli spettri e batte 1-0 la Dinamo Kiev. Al Camp Nou, i blaugrana sono pericolosi soprattutto con le palle alte: Dest sbaglia di testa da pochissimi passi, poi Luuk de Jong va vicino con un'incornata e un destro a giro all'1-0. Il muro ucraino crolla al 36', quando Jordi Alba, dalla sinistra, mette al centro per Piquè, che con una zampata da distanza ravvicinata non sbaglia. Nella ripresa, Koeman inserisce Ansu Fati e Coutinho, e sono proprio il nuovo numero 10 e il brasiliano a sfiorare più volte, ma senza successo, il raddoppio. La Dinamo Kiev resta in partita fino alla fine ma non spaventa mai il Barcellona, che si porta così a 3 punti nel gruppo E e si rilancia in ottica qualificazione: il modo migliore per presentarsi al Clasico di domenica.

GRUPPO G

Il Salisburgo si conferma in vetta al gruppo G vincendo in casa senza particolari problemi contro il Wolfsburg, steso 3-1. Gli austriaci passano dopo appena 3 minuti: Adeyemi anticipa Mbabu sul lancio di Seiwald, entra in area e batte Casteels. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con la traversa colpita da pochi passi da Okafor, ma al 15' Nmecha firma l'1-1 deviando odi testa sul corner di Arnold. La sfida si decide allora nella ripresa, e ancora su calcio d'angolo: tra il 65' e il 77', infatti, Okafor trova due reti da opportunista vero, insaccando in area piccola in occasione del 2-1 e sfruttando, sempre da distanza ravvicinata, la sponda di testa di Bernardo. Il Salisburgo vince 3-1 e sale così a 7 punti, mentre il Wolfsburg resta a quota 2.