Champions League, il Barcellona ne fa 4 al Sabah. Successo anche per il Villarreal a Praga
I blaugrana passano 4-1 grazie a Gordon (doppietta), Adeyemi e Gabriel Jesus. Vince anche il Villarreal: finisce 1-0 in casa dello Slavia Praga
Nel quinto turno del girone unico di Champions League il Barcellona liquida con un 4-1 gli azeri del Sabah e trova la quarta vittoria europea della stagione. I blaugrana passano con la doppietta di Gordon e le reti di Adeyemi e Gabriel Jesus, portandosi momentaneamente al quarto posto a 12 punti. Vince anche il Villarreal in casa dello Slavia Praga 1-0 grazie al gol dell’ex Inter Buchanan: ora gli spagnoli sono ventiduesimi a 6 punti.
SABAH-BARCELLONA 1-4
Con il successo in Azerbaigian, il Barcellona sale a quota 12 punti nel girone unico di Champions League, portandosi a -3 dal Real Madrid capolista. Gara sulla carta più semplice per i catalani, che impiegano mezz’ora per trovare il gol del vantaggio non senza qualche brivido. Il Sabah, infatti, va vicino all’1-0 con Aliyev e Lepinjica, ma senza trovare il gol. I blaugrana la sbloccano al 31’ con Gordon, il più veloce a ribadire in rete il pallone dopo la respinta di Pokatilov sul cross di Adeyemi. Lo stesso Gordon trova il raddoppio pochi minuti dopo, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco di Gabriel Jesus a inizio azione. Nella ripresa è ancora Gordon il protagonista, con il gol del 2-0 che arriva al 50’ nuovamente su una respinta di Pokatilov, questa volta su un tiro di Gabriel Jesus da buona posizione. Passano 5 minuti e Adeyemi fa tris inserendosi bene sul cross basso di Balde. Al 61’ proprio Balde colpisce di testa da corner, e Gabriel Jesus è veloce a ribadire in rete il tap-in che vale il 4-0. Al 63’ c’è anche spazio per il gol della bandiera di Mickels sul cross basso di Nwachukwu. Il Barcellona poi gestisce fino al 90’ e porta a casa tre punti importanti per rimanere sulla scia delle prime in classifica.
SLAVIA PRAGA-VILLARREAL 0-1
Il Villarreal trova il secondo successo europeo dopo quello col Napoli, mentre lo Slavia Praga manca la prima vittoria in questa Champions. Il primo tempo è povero di grandi emozioni, come dimostrano i tre tiri a due nei primi 45’. Poco dopo la mezz’ora Oluwaseyi ci prova da fuori, ma Markovic risponde bene. Nel finale della prima frazione si accende la partita, con il gol sfiorato prima dal Villarreal con il tacco di Mourino che non va a buon fine, e poco dopo con la rete annullata a Mubarak Suleiman per fuorigioco. Una manciata di minuti più tardi l’ex Juventus Renato Veiga viene inizialmente espulso per un intervento a gomito largo su Chytil, ma poi il rosso viene revocato e per lui si tratta solo di ammonizione. La gara si sblocca al 62’ con l’ex Inter Buchanan, che ribatte di prima in rete dopo il primo controllo non perfetto di Ayoze Perez. I padroni di casa provano a rispondere con Kacor e Kubiak, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. A 10’ dalla fine viene anche assegnato un rigore allo Slavia Praga per un presunto fallo di Gueye, ma dopo il check del VAR l’arbitro torna sulla sua decisione. Finisce così: lo Slavia Praga resta a un punto, il Villarreal sale a quota 6.