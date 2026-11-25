SABAH-BARCELLONA 1-4

Con il successo in Azerbaigian, il Barcellona sale a quota 12 punti nel girone unico di Champions League, portandosi a -3 dal Real Madrid capolista. Gara sulla carta più semplice per i catalani, che impiegano mezz’ora per trovare il gol del vantaggio non senza qualche brivido. Il Sabah, infatti, va vicino all’1-0 con Aliyev e Lepinjica, ma senza trovare il gol. I blaugrana la sbloccano al 31’ con Gordon, il più veloce a ribadire in rete il pallone dopo la respinta di Pokatilov sul cross di Adeyemi. Lo stesso Gordon trova il raddoppio pochi minuti dopo, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco di Gabriel Jesus a inizio azione. Nella ripresa è ancora Gordon il protagonista, con il gol del 2-0 che arriva al 50’ nuovamente su una respinta di Pokatilov, questa volta su un tiro di Gabriel Jesus da buona posizione. Passano 5 minuti e Adeyemi fa tris inserendosi bene sul cross basso di Balde. Al 61’ proprio Balde colpisce di testa da corner, e Gabriel Jesus è veloce a ribadire in rete il tap-in che vale il 4-0. Al 63’ c’è anche spazio per il gol della bandiera di Mickels sul cross basso di Nwachukwu. Il Barcellona poi gestisce fino al 90’ e porta a casa tre punti importanti per rimanere sulla scia delle prime in classifica.