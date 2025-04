Champions League: i precedenti dalla parte del Bayern, ma l'Inter l'ha fatto fuori due volte su due

LE STATISTICHE DI BAYERN-INTER

• Questa sarà la 10ª sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter in competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto

cinque delle nove precedenti (1N, 3P), inclusa la più recente in UEFA Champions League (successo per 2-0 sia

all’andata che al ritorno nella fase a gironi 2022/23).

• L'Inter ha perso quattro delle sette gare contro il Bayern Monaco in Champions League (2V, 1N), anche se ha

eliminato la squadra tedesca nelle due occasioni in cui l’ha incontrata nella fase a eliminazione diretta della

competizione: 2-0 nella finale dell’edizione 2009/10 e passando grazie ai gol in trasferta negli ottavi di finale del

torneo 2010/11 (3-3, il punteggio complessivo).

• Solo il Real Madrid (sette) ha eliminato il Bayern Monaco nei turni ad eliminazione diretta di Champions League più

volte dell'Inter (due); la squadra italiana è una delle sole cinque ad esserci riuscita più di una volta (due anche

Barcellona, Chelsea e Milan).

• Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 22 partite casalinghe in Champions League (17V, 5N); l’ultima

sconfitta interna della squadra tedesca nella competizione risale all'aprile 2021, contro il Paris Saint-Germain (3-2

nel match d’andata dei quarti di finale).

• Tra le squadre che hanno giocato almeno 10 incontri in una singola edizione di Coppa dei Campioni/UEFA

Champions League, la percentuale di partite senza subire gol dell'Inter (80%) in questa stagione è la più alta mai

fatta registrata da una squadra in una singola edizione del torneo (otto gare senza subire gol su 10 per i nerazzurri).

• Il Bayern Monaco ha registrato il più alto livello di intensità di pressing nell’ultimo terzo di campo in media a partita

in questa edizione di Champions League (121.8). Infatti, la media di 12.8 recuperi offensivi a incontro dei tedeschi

in questa stagione è la più alta mai fatta registrare da una squadra da quella dello stesso Bayern nell’edizione

2021/22 (13.2). (Vedi grafico qui sotto)

• Harry Kane è stato direttamente coinvolto in 50 gol in 55 presenze in Champions League (39 gol, 11 assist), inclusi

12 gol in 11 gare in questa edizione. Solo Robert Lewandowski ha preso parte a più reti in una singola stagione nel

torneo con la maglia del Bayern Monaco (20 nel 2019/20, 16 nel 2021/22).

• Lautaro Martínez ha segnato sei gol in nove presenze in questa Champions League; l’ultimo giocatore a segnare di

più in una singola edizione del torneo è stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto), la cui ultima rete in quella stagione

arrivò in trasferta contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale.

• Joshua Kimmich ha completato 1015 passaggi in questa Champions League; un primato in una singola edizione

del torneo dal 2013/14 (1080, Toni Kroos e 1020, Xavi in quel caso). Allo stesso tempo, il tedesco è il

centrocampista che ha creato più occasioni per i compagni (35) e ha effettuato più passaggi verticali che superano

la linea di pressione avversaria (201) in questo torneo.

• Nelle ultime tre edizioni di Champions League (dal 2022/23), Achraf Hakimi (otto) è l'unico terzino/esterno ad aver

fornito più assist di Federico Dimarco dell'Inter (sei). Tutti e sei gli assist del nerazzurro sono stati per giocatori

diversi (Dzeko, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Correa, Martínez, Thuram).