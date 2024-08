Champions League, arrestati gli arbitri Frankowski e Musial: ubriachi, erano la coppia Var per Dinamo Kiev-Rangers

© Getty Images

Primo caso per la Champions League 2024/2025 che, neanche tempo di iniziare nel suo nuovo format, fa già parlare parecchio di sé. Non per situazioni di campo, ma extra dato che a Lublino, sede della sfida tra Dinamo Kiev e Rangers la coppia Var del match è finita in manette. I polacchi Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, rispettivamente Var e Avar della gara, sono stati arrestati perché colti con un tasso elevato di alcol nel sangue durante un controllo. I due, riferisce TVP Sport, si sono resi protagonisti del furto di un cartello stradale.